د. زبيدوف: السياسة الكويتية تمتاز بأبعاد متميزة ومكانة مرموقة ما جعلها مركزاً للعمل الإنساني وبيتاً للمؤتمرات الدولية



استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وحرمه الشيخة ريما الصباح في قاعة صباح الأحمد الكبرى بديوان عام وزارة الخارجية رؤساء البعثات الديبلوماسية والمنظمات الاقليمية والدولية المعتمدين لدى الكويت وذلك بمناسبة توليه حقيبة وزارة الخارجية.



واستهل وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اللقاء بكلمة وجهها إلى الحضور رحب فيها بعميد السلك الديبلوماسي سفير جمهورية طاجيكستان لدى الكويت د.زبيدالله زبيدوف وجميع أعضاء السلك الديبلوماسي المتواجدين بهذه المناسبة.



ونقل للحضور تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد وكذلك أطيب تمنيات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.



وأشاد وزير الخارجية في كلمته بالروابط العميقة التي تجمع الكويت بجميع الدول الشقيقة والصديقة الممثلة في الحفل والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة في دولة الكويت.



وأعرب عن اعتزازه بسياسة الكويت الخارجية وأهدافها الرامية إلى بناء جسور مع مختلف دول العالم ترسيخا لمبادئها الثابتة وتعزيزا لمضامين الديبلوماسية الكويتية القائمة على الحياد وتدعيم رموز التواصل والترابط والإنسانية بين دول العالم.



وكان لعميد السلك الديبلوماسي د. زبيدوف كلمة بهذه المناسبة ألقاها باسم رؤساء البعثات الديبلوماسية والمنظمات الاقليمية والدولية المعتمدة لدى دولة الكويت قدم خلالها التهاني والتبريكات بمناسبة نيله الثقة السامية من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد لتولي حقيبة وزارة الخارجية.



واستذكر زبيدوف التاريخ العميق والبصمات الوضاءة لسياسة دولة الكويت الخارجية وما تمتاز به من أبعاد متميزة ومكانة مرموقة في مصاف الدول ما جعلها مركزا للعمل الإنساني وبيتا للمؤتمرات الإقليمية والدولية ومرفأ لحل النزاعات والمصالحة والمساندة حول العالم.



وأعرب عن التطلع والاستعداد التام لكل رؤساء البعثات التمثيلية المعتمدة في دولة الكويت للعمل وبذل الجهود لما فيه المصلحة المشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة مع دولة الكويت.



ودعا المولى العلي القدير أن يوفق وزير الخارجية وأن يسدد على طريق الخير خطاه في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السامية من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.



وفي ختام المناسبة تقدم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وحرمه الشيخة ريما الصباح ببالغ الشكر والعرفان لجميع الحضور والمشاركين في هذه المناسبة.