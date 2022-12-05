سامح عبدالحفيظ



أعلن النائب سعود العصفور عن تقدمه مع عدد من النواب باقتراح بقانون ينظم عملية التعيين في الوظائف العامة بجميع الجهات في الدولة سواء مدنية أو عسكرية.

وأضاف العصفور أن تقديم هذا الاقتراح بقانون جاء بهدف عدم تكرار ما حدث في قضية قبول ضباط الجيش وغيرها من الوظائف العامة التي تحتاج إلى ما يسمى بـ«المفاضلة» بين المتقدمين لأي وظيفة.

وأوضح العصفور أن القانون الذي تقدم به مع النواب شعيب المويزري وحمد المدلج وشعيب شعبان ود.فلاح الهاجري سينظم عملية المفاضلة في الوظائف العامة ويشمل جميع الجهات الحكومية وجميع الشركات المملوكة للدولة والمؤسسات العسكـريــــة والسلــطتـين التشريعيـة والقضائية.

وبين أن القانون يشترط على كل جهة حكومية أو مؤسسة تمتلكها الدولة أن تكون واضحة في إعلانها عن التوظيف وتحدد الشروط والمعايير مع تنظيم الاختبارات التحريرية وحظر تعارض المصالح، وحفظ سرية الأسماء عند التصحيح بحيث لا تتعدى المقابلة الشخصية 20% من إجمالي التقييم النهائي مع تصوير المقابلات الشخصية.



من جانب آخر، قدم النواب صالح عاشور وأحمد لاري وخليل الصالح ود.خليل أبل وهاني شمس اقتراحا بقانون بشأن إسقاط الديون الحكومية عن المواطنين بأن تتحمل الدولة ديون المواطنين المستحقة لأي من الجهات الحكومية عند وفاتهم، ويعفى الورثة من تحمل أي التزامات مالية كانت على المتوفى.

اقرا ايضا

أحمد السعدون يستقبل عبدالعزيز الإبراهيم رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» وعدداً من السفراء المعتمدين في البلاد

سعود العصفور: قانون ينظّم عملية التعيين في الوظائف العامة

عالية الخالد: نرفض الوصاية والحكم على النوايا

عبدالله الأنبعي: مباشرة المتقدمين وخريجي دورة «الجمارك» الأحد

فارس العتيبي: صرف بدل عدوى للموظفين الإداريين بوزارة الصحة

لجنة شؤون الإسكان: استعرضنا خطة التوزيعات

5 نواب يقترحون إسقاط الديون الحكومية عن المواطنين حال وفاتهم وإعفاء الورثة من تحمّل أي التزامات مالية

حسن جوهر لمعالجة نقص الأدوية الحيوية

سعد الخنفور يقترح زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار

عادل الدمخي: تحويل القطع 2 و4 و12 في السالمية إلى استثمارية

فيصل الكندري ينتقد غياب آلية بيع الإجازات