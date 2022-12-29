ثامر السليم



في حين استبشر موظفو جامعة الكويت خيرا بعودة الدورات التدريبية للجهاز الإداري «التنفيذي والإشرافي» من غير أعضاء الهيئة التدريسية بعد انقطاعها لأكثر من 3 اعوام، استغرب الموظفون في الوقت ذاته من آلية وطريقة الإعلان عن هذه الدورات.



وقالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» إن موعد الدورات قريب، حيث سيكون خلال شهري يناير وفبراير المقبلين، ولم توضح إدارة التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية آلية المشاركة وهي الادارة المعنية بوضع خطة الدورات، مشيرة إلى أن الإدارة اكتفت بإعلان اسم كل دورة دون توضيح اي تفاصيل حول برنامج الدورة او اسماء المحاضرين ومكان الدورة، كما أن خطة الدورات الداخلية لم توضح ان كانت خاصة بالتنفيذيين أو الإشرافيين.



وأكدت المصادر أن الدورات الخارجية وزعت بشكل سري على مراكز العمل مع ترشيح كل إدارة شخص واحد فقط دون تحديد موعد الدورة أو الدولة، الامر الذي يجعل الكثير من الموظفين في حيرة من المشاركة في الدورات لأهميتها وعدم المشاركة لارتباطاتهم.