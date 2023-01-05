بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين وتطورات الأوضاع بالمنطقة.



وقالت وكالة أنباء الامارات الرسمية (وام)، في بيان، ان ذلك جاء خلال استقبال سمو الشيخ محمد بن زايد أخاه الملك عبدالله الثاني في قصر الشاطئ بأبوظبي.



وأضافت «وام» ان سموه رحب خلال اللقاء بالملك عبدالله الثاني وتبادل معه أطيب الأمنيات بمناسبة العام الجديد، داعيا الله تعالى أن يجعله عام رخاء وازدهار في البلدين والمنطقة والعالم.



من جهتها، قالت وكالة الأنباء الاردنية الرسمية (بترا)، في بيان، ان الزعيمين أكدا خلال لقائهما، الذي عقد في إطار التنسيق والتشاور المستمرين، اعتزازهما بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توطيدها في شتى الميادين.



وأشارت «بترا» الى أن الجانبين بحثا آفاق التعاون الثنائي وسبل توسيعه والتأكيد على إدامة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية.



وعلى صعيد تطورات الأوضاع بالمنطقة، أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة تكثيف الجهود لإعادة إحياء فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوض هذا الحل.