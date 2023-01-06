القاهرة - ناهد إمام

أعلن محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر أن إصدار الشهادات الجديدة 25% وصل إلى 24 مليار جنيه خلال يومين من طرحها.

وقال في تصريحات تلفزيونية، إن الإصدار سيكون لفترة محدودة وتستهدف تخفيض التضخم، متوقعا «انخفاض معدلات التضخم ولكن الأمر يحتاج إلى وقت».

وأشار محمد الإتربي إلى أن بنكي مصر والأهلي سيتحملان التكاليف العالية للشهادات الجديدة، كما أنهما سيتحملان انخفاض الأرباح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني، ولن يرفعا أسعار الاقتراض.

وقال الإتربي، إن معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأميركية وصلت إلى 10%، مؤكدا أن الاقتصادات الناشئة تتأثر أكثر من اقتصادات الدول الكبرى.

وأكد رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر، أن سعر الفائدة ارتفع في 2016 وانخفض مرة أخرى تدريجيا، مشيرا إلى أن الحرب الأوكرانية تسببت في ارتفاع التضخم في العالم كله.