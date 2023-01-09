منصور السلطان



تمكن رجال مباحث الجهراء وفي غضون ساعات محدودة من إغلاق ملف قضية تعرض طالب في المرحلة الثانوية إلى إطلاق النار وإتلاف واجهة مركبته، وذلك بضبط شاب من غير محددي الجنسية اعترف في التحقيقات معه بالجريمة، وعزا أسبابها إلى رفض الطالب إفساح الطريق له وتعمد إعاقة حركته، فما كان منه إلا أن أطلق النار عليه بعدما تجاوزه بصعوبة، حسب قوله. وقال مصدر أمني لـ«الأنباء» ان السلاح المستخدم في الواقعة غير مرخص وأن المتهم جار إحالته إلى النيابة العامة بتهم الشروع في القتل وحيازة سلاح ناري غير مرخص واستخدامه في منطقة مأهولة معرضا حياة الآخرين للخطر.



يشار إلى ان «الأنباء» نشرت واقعة إطلاق النار على الطالب صباح امس على موقعها الإلكتروني.



وحول تفاصيل القضية وكيفية الإيقاع بالمتهم، قال المصدر لـ «الأنباء» ان بلاغا ورد الى عمليات الداخلية من طالب في المرحلة الثانوية، مشيرا الى انه ولدى توجهه لأداء اختبارات نصف العام في منطقة سعد العبدالله قام شخص مجهول بإطلاق النار عليه وهو بصدد الدخول الى اللجنة لأداء الامتحان، كما حضر والد الطالب لتوثيق البلاغ عن تعرض ابنه لإطلاق النار ونجاته.



وأضاف المصدر: على الفور تم عمل التحريات والاستعانة بكاميرات المراقبة وشهود العيان، حيث تم تحديد مركبة الجاني ومن ثم تحديد هويته وضبطه داخل منزله في منطقة سعد العبدالله، حيث اعترف بجريمته وأرشد عن السلاح المستخدم.