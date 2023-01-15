أعلنت السلطات الصحية في الصين تسجيل نحو 60 ألف وفاة تقريبا بـ «كوفيد-19» خلال خمسة أسابيع، وهي أول حصيلة كبيرة للوفيات تتحدث عنها الحكومة منذ رفع التدابير الصحية فجأة في مطلع ديسمبر الماضي.



وقال رئيس مكتب الإدارة الطبية في لجنة الصحة الوطنية جياو ياهوي لصحافيين إن الصين سجلت 59938 حالة وفاة مرتبطة بـ «كوفيد-19» بين 8 ديسمبر 2022 و12 يناير 2023.



ويشير هذا الرقم حصرا إلى الوفيات بـ «كوفيد-19» المسجلة في المرافق الطبية، مع احتمال أن يكون العدد الإجمالي للوفيات أكبر.



وتشمل هذه الحصيلة 5503 وفيات ناجمة عن فشل الجهاز التنفسي ناتج مباشرة عن الفيروس و54435 حالة وفاة ناجمة عن أمراض كامنة مصحوبة بـ «كوفيد-19».



في غضون ذلك، يستأنف سكان الصين السفر قبيل بدء السنة القمرية الجديدة، على الرغم من المخاوف من العدوى، إذ تعافت أعداد الركاب في الرحلات الجوية إلى 63% من مستويات عام 2019 منذ بدء موسم السفر السنوي.



وقال رئيس إدارة الطيران المدني في الصين سونغ تشي يونغ إن التعافي السريع للقطاع يتحدى قدرة شركات الطيران على ضمان السلامة، ويتطلب الأمر اهتماما كبيرا بالمخاطر المتعلقة بالوباء.



وأضاف سونغ في بيان أن القطاع بحاجة إلى «فهم كامل للطبيعة الخاصة والتعقيد في موسم السفر الخاص بعطلة عيد الربيع في عام 2023».



وقالت الإدارة المعنية بتنظيم الطيران إنه منذ بدء موسم السفر السنوي في 7 الجاري، إذ يعود الصينيون إلى بلداتهم استعدادا لقضاء العطلة التي تبدأ في 21 الجاري، بلغ عدد ركاب النقل الجوي 63% من العدد في 2019 قبل الجائحة.



وتوقعت وزارة النقل أن تقفز أعداد الركاب بنسبة 99.5% على أساس سنوي خلال موسم السفر في العطلة، التي تستمر حتى 15 فبراير المقبل، أو انتعاشها إلى 70.3% من مستويات 2019.



الى ذلك، ذكرت جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كوفيد-19» حول العالم ارتفعت إلى 666 مليونا و565 ألفا و960 حالة.



وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و721 ألفا و802 حالة.



وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 101.6 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 36.5 مليون حالة.