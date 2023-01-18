قتل 11 جنديا على الاقل في هجوم على معسكر للجيش تبناه مسلحون في حركة الشباب، حسبما أفاد قائد ميليشيا محلية وكالة «فرانس برس»، غداة إعلان الحكومة استعادة مدينة استراتيجية.



وقال محمد عثمان قائد ميليشيا محلية حليفة للسلطة «فجر المسلحون في البداية مركبة محملة بالمتفجرات ثم هاجموا معسكرا للجيش في هوادلي» على بعد 60 كيلومترا شمالي العاصمة مقديشو.



وأضاف أن 11 عنصرا من الجيش، بينهم قائد وحدة عسكرية قتلوا و«قتل عشرات الإرهابيين».



وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.



ومنذ العام 2007 تقاتل حركة الشباب الحكومة الفيدرالية المدعومة من المجتمع الدولي. وبعد طرد مقاتليها من المدن الرئيسية في البلاد بين عامي 2011 و2012، استقروا في مناطق ريفية شاسعة.