دارين العلي



أكدت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام، الناطقة الرسمية في الهيئة العامة للبيئة شيخة الإبراهيم استمرار الحملات التفتيشية من قبل الضبطية القضائية التابعة للهيئة بالتعاون مع مفتشي بلدية الكويت لمتابعة المخالفات في البيئة البرية وتحديدا في مناطق التخييم.



وشددت في تصريح لـ«الأنباء» على هامش حملة التنظيف التي نظمتها الهيئة في بر الصبية صباح أمس، على أن استمرار الحملات لا يغني عن المسؤولية الاجتماعية والثقافية والدينية بضرورة الحفاظ على البيئة البرية التي يجب ان تنتشر وتطبق بين أفراد المجتمع.

وأشادت الإبراهيم بالمشاركين في الحملة، حيث فاق عددهم اكثر من 100 متطوع بالإضافة إلى رواد المخيمات، وذلك بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة وبلدية الكويت وبمشاركة القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة.

ولفتت إلى ان هذه المشاركات تدل على الحرص من قبل هذه الجهات على رفع الوعي البيئي والحفاظ على البيئة البرية والحد من الممارسات السلبية التي تعاني منها.



وأشارت الى انه تم رصد خلال الحملة كميات كبيرة جدا من المخلفات من رواد البر ما له نتائج سلبية جدا على البيئة البرية.



وأوضحت انه تم رصد كميات كبيرة من البلاستك وهو كما معروف من اكثر النفايات المضرة للبيئة البرية والكائنات الفطرية الموجودة فيها، إذ انها تحتاج الى وقت طويل لكي تتحلل.