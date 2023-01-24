أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسميا تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 14 مايو المقبل.



وقال أردوغان عقب اجتماع للحكومة: بعد التقييمات الواسعة اتضح لنا أن يوم 14 مايو المقبل هو الأنسب لإجراء الانتخابات. وأضاف: إذا لم يتم تحقيق الأغلبية المطلوبة في البرلمان (لاتخاذ قرار إجراء الانتخابات)، سنتخذ قرارنا ونبدأ العملية بجدول زمني يضمن إمكانية إجراء الانتخابات في ذلك الموعد.



ويحمل هذا التاريخ رمزية مهمة لتركيا، حيث تجرى الانتخابات في ذكرى مرور 73 عاما على فوز الحزب الديموقراطي (محافظ) في أول انتخابات حرة شهدتها تركيا المعاصرة في العام 1950. وسبق ان قال اردوغان في تصريحات متلفزة قبل ايام «ستوجه أمتنا ردها على تحالف طاولة الستة (المعارض) في اليوم نفسه بعد 73 عاما». و«طاولة الستة» تحالف يضم ستة أحزاب تركية تسعى لقطع طريق الرئاسة أمام اردوغان، وحده حزب الشعوب الديموقراطي لم ينضم إلى التحالف.



ولفت اردوغان إلى أن الحملة الانتخابية ستبدأ قبل 60 يوما من الموعد، أي في 10 مارس.