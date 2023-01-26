طالب الأزهر الشريف الشعوب العربية والإسلامية بمقاطعة المنتجات الهولندية والسويدية بجميع أنواعها نصرة للقرآن الكريم.



ودعا الأزهر في بيان أمس إلى «اتخاذ موقف قوي وموحد نصرة لكتاب الله ولقرآننا الكريم، كتاب المسلمين المقدس»، معتبرا ان هذه المقاطعة «ردا مناسبا على حكومتي هاتين الدولتين في إساءتهما إلى مليار ونصف مليار مسلم».



ورفض الأزهر «تمادي هولندا والسويد في حماية الجرائم الدنيئة والبربرية تحت لافتة لا إنسانية ولا أخلاقية يسمونها حرية التعبير».



وشدد على ضرورة التزام الشعوب العربية والإسلامية بهذه المقاطعة، وتعريف أطفالهم وشبابهم ونسائهم بها، مؤكدا أن أي عزوف أو تقصير في هذا الأمر هو تخاذل صريح عن نصرة الدين الذي ارتضاه الله لهم.



وأوضح ان «هؤلاء المنحرفين لن يدركوا قيمة هذا الدين، الذي لا يعرفون عنه شيئا، ويستفزون المسلمين بالتطاول عليه، إلا حين يكونون وجها لوجه أمام ضرورات المادة والمال والاقتصاد التي لا يفهمون لغة غير لغتها».



في هذه الاثناء، تواصلت الإدانات ومواقف الاستنكار العربية والإسلامية لإحراق المصحف الشريف على يد متطرفين في كل من السويد وهولندا.



فقد أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بشدة إقدام أحد المتطرفين في هولندا على تمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي.



وأكدت هيئة كبار العلماء في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» امس أن «هذا التصرف الهمجي مدان، لانه يمثل إساءة إلى المسلمين كافة»، داعية العالم أجمع إلى إدانة هذه التصرفات المتكررة، وسن الأنظمة والتشريعات التي تجرمها، خدمة للسلم والتسامح والتعايش.



وأدانت سلطنة عمان بشدة تمزيق نسخة من المصحف الشريف في هولندا، معتبرة ان ذلك يمثل استفزازا لمشاعر المسلمين وتحريض على العنف والكراهية.



وجددت وزارة الخارجية العمانية في بيان نقلته وكالة أنباء عمان الرسمية «أونا» موقف السلطنة الداعي إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية لترسيخ قيم التسامح والتعايش والاحترام بين الأمم والثقافات وتجريم جميع الأعمال التي تروج لفكر التطرف والبغضاء وتسيء للأديان والمعتقدات.



بدورها، أعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة لمحاولة المساس بالمقدسات الإسلامية إثر حادثة تمزيق نسخة من المصحف الشريف بمدينة لاهاي.



وجددت الخارجية الجزائرية في بيان استنكارها لتكرار هذه الأفعال الاستفزازية ذات التداعيات الوخيمة على السلم المجتمعي، داعية حكومات الدول المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والعملية لمنع وردع المساس بالمقدسات الدينية ومحاربة خطاب الكراهية والتطرف والعمل على إعلاء قيم التسامح والعيش معا.



وأدان المغرب بأشد العبارات تمزيق أحد المتطرفين في هولندا نسخة من المصحف الشريف، واستنكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج هذه الخطوة الاستفزازية الجديدة التي تمس بمقدسات وبمشاعر أكثر من مليار مسلم.



وقالت الوزارة في بيانها: «إذ تذكر المملكة المغربية بقيم التسامح والتعايش واحترام المقدسات، فإنها تؤكد على ضرورة إعمال القانون والتعامل بحزم لردع كل مس بالأديان ومشاعر المنتسبين لها».