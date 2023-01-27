أعلنت السلطات الصينية تراجع الوفيات اليومية الناتجة عن فيروس «كوفيد-19» بنحو 80% منذ بداية يناير الحالي، في إشارة ربما إلى تراجع عدد الإصابات.



وأفاد المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية في بيان بأن 896 شخصا توفوا بسبب الفيروس في المستشفيات الاثنين الماضي، أي بانخفاض 79% مقارنة بأعداد 4 الجاري.



وأضاف المركز أن الحالات الحادة في المستشفيات تراجعت أيضا إلى 36 ألفا، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 72% مقارنة بـ 128 ألف حالة في 5 الجاري.



وجاء هذا الإعلان خلال موسم الاحتفالات بالسنة القمرية الجديدة في الصين، حيث حذرت السلطات سابقا من أن السفر الجماعي والتجمعات قد يؤديان إلى ارتفاع جديد في الإصابات.



وحتى 24 الجاري، تم إحصاء نحو 664 مليون رحلة سفر في جميع أنحاء البلاد لأشخاص عادوا الى قراهم وبلداتهم للاحتفال، وفق ما نقلت قناة «سي سي تي في» الصينية عن أرقام رسمية.

وفي بريطانيا، قال وزير الصحة ستيف باركلي أمس إنه سيجري توفير جرعة معززة من اللقاحات المضادة لمرض «كوفيد-19» للفئات الأكثر عرضة للإصابة في خريف 2023، فيما قال مستشارو اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين، إنه يتعين وضع خطط لتوفير هذه الجرعة المعززة.



ودعت اللجنة إلى جرعة معززة إضافية من اللقاح في الربيع لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.



وقال باركلي «نقوم بتغيير برنامج التطعيم ضد كوفيد لعام 2023 بعد نصيحة من اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين».



هذا، وتشير بيانات حكومية إلى أن ما يربو على 15 ألف شخص في انجلترا جاءت نتائج فحصهم إيجابية للفيروس في الأسبوع المنتهي في 14 الجاري.