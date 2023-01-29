وقع المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج د.عبدالرحمن العاصمي ومديرة مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية كوستانزا فارينا مذكرة تفاهم بين الجانبين لتعزيز العمل التربوي المشترك وتشجيع التعاون الإقليمي وتطوير البرامج التربوية.



وقال المكتب، في بيان، إن المذكرة اشتملت على أهمية تبادل الخبرات الفنية في مجالات شبكات المعارف والدعم الفني وتطويره ونشر البحوث والتقارير الخاصة بسياسات تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وتحسين أنظمة التعليم وإثراء المعرفة على المستويين الإقليمي والدولي.



وأضاف المكتب أن المذكرة اشتملت أيضا على متابعة مخرجات قمة تحويل التعليم والتنفيذ المشترك للأنشطة الإقليمية والعمل على نشر المطبوعات وتعميمها والإسهام المشترك في ‏‎الفعاليات الوطنية والإقليمية والأنشطة التربوية التي ينفذها كل طرف.