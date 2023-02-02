أعلنت وزارة الداخلية في أذربيجان اعتقال 39 شخصا متورطا في أعمال تخريبية وهدامة لصالح إيران تحت ستار الدين، وذلك في عملية خاصة على أراضي أذربيجان.



وذكرت الوزارة في بيان نقلته صحيفة (أذر نيوز) الأذرية أمس، أنه «نتيجة لعملية خاصة تم الكشف عن 39 شخصا واحتجازهم في أذربيجان، لقيامهم بأعمال تخريبية وهدامة تحت ستار الدين».



وأضافت أن هؤلاء الأشخاص، الذين انتحلوا صفة «مؤمنين»، قاموا بالدعاية لصالح إيران على الشبكات الاجتماعية وأساؤوا إلى حرية الدين في أذربيجان، ونفذوا مهام الأجهزة الإيرانية الخاصة من أجل تقويض تقاليد التسامح التي نشأت في أذربيجان.



وتأتي هذه الإجراءات على خلفية تردي العلاقات بين إيران وأذربيجان بعد هجوم تعرضت له سفارة الأخيرة في طهران.