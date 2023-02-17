أعلنت القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا (أفريكوم) أن الجيش الأميركي نفذ ضربة في منطقة نائية في الصومال أسفرت عن مقتل خمسة من عناصر حركة «الشباب» المتطرفة.



وأفادت «أفريكوم» في بيان أن «ضربة الدفاع الذاتي الجماعية» تمت قرب باكادوين بناء على طلب الحكومة الصومالية.



وأضافت أن «التقييم الأولي يفيد بأن الضربة أسفرت عن مقتل خمسة مقاتلين من حركة الشباب».



وتعهد قادة الصومال وبلدان مجاورة خلال قمة في وقت سابق من فبراير الجاري «القيام بتحرك أخير» ضد الحركة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» التي تخوض تمردا في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي منذ أكثر من 15 عاما.