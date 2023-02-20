وصلت ناقلتا غاز ميناء بانياس النفطي أمس، فيما تم تفريغ ناقلة نفط خام أخرى كانت وصلت المصب سابقا. مما يشير إلى إنجاز عملية الإصلاح وعودة المصفاة تماما للعمل.



ونقل موقع «اثر برس»، الموالي عن مصدر في الميناء، وصول ناقلتي غاز إلى مصب بانياس النفطي، فيما جرت بالتوازي عمليات تفريغ ناقلة نفط خام.



وبين المصدر أنه تم البدء بعمليات تفريغ ناقلة النفط الخام، دون ذكر حمولتها، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال الربط وإنجاز العمليات البحرية اللوجستية وفقا للأصول الزمنية والفنية المتبعة، ليصار إلى نقل النفط إلى خزانات مصفاة بانياس التي عادت للعمل بعد توقفها الطارئ مؤخرا.



كما أشار المصدر إلى العمل أيضا على تفريغ حمولتي ناقلتي غاز وصلتا ميناء بانياس.



وأكد أن استمرار ورود نواقل النفط والغاز تباعا إلى ميناء بانياس النفطي يؤدي إلى تحسن واقع المشتقات النفطية والمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة مخصصات المحافظات من المشتقات النفطية، وبالتالي تقليص زمن وصول رسائل البنزين والغاز.