هدد أطباء بارزون في خدمة الصحة الوطنية المحاصرة بالمشكلات في بريطانيا بالإضراب عن العمل للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات، رغم أن الممرضات وسائقي سيارات الإسعاف الغوا اضرابهم عن العمل، ودخلوا في محادثات مع الحكومة.



وصوت الأطباء الاستشاريون الذين تمثلهم الرابطة الطبية البريطانية بنسبة 86% لصالح الإضراب عن العمل في تصويت تشاوري. ولا يقدم التصويت تفويضا قانونيا للإضرابات، إلا أن الرابطة قالت إنها ستنظم إضرابا عن العمل إذا لم تعالج الحكومة مشكلتهم بحلول أبريل المقبل.



ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن فيشال شارما، رئيس اللجنة التشاورية بالرابطة الطبية البريطانية، قوله إن «أزمة قوة العمل في خدمة الصحة الوطنية تضع سلامة المرضى في خطر، لأن الانخفاض الفعلي في الأجور وقواعد ضريبة المعاشات التأديبية، يدفعان الأطباء إلى تخفيض ساعات عملهم أو التقاعد بشكل مبكر».



وتثير الدعوة الأخيرة للإضراب عن العمل المخاوف من حدوث موجة جديدة من الاضطرابات في قطاع الصحة الوطنية بعدما ألغى سائقو سيارات الاسعاف والممرضات الإضراب ودخلوا في محادثات مع الحكومة مؤخرا.



وقالت نقابات «جي ام بي» و«يونيسون» و«يونايت» العمالية إنها قامت بهذه الخطوة بعدما عرضت الحكومة تقديم أموال وزيادة الأجور خلال العام المالي الجاري.