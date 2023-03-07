عبدالكريم العبدالله



أعرب وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون طب الأسنان د.مشعل الكندري عن الفخر بمساهمة «كوادرنا الوطنية في البحوث والنتائج الإيجابية لآخر العلاجات المختلفة عالميا ومنها العلاج الطبيعي والأبحاث بطريقة مكثفة وموجزة وصولا لأنجع الحلول المنشورة في أشهر المجلات العلمية».



جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الكندري أمس الاثنين لمؤتمر الكويت الدولي الثالث للعلاج الطبيعي (العلاج الطبيعي تحديات وإنجازات) المقام برعاية وزير الصحة د. أحمد العوضي ويستمر ثلاثة أيام. وأكد ثقته بالرؤية المستقبلية للقائمين على المؤتمر في مجال الرعاية الطبية بتخصص العلاج الطبيعي وتطوير خدماته وأساليبه العلاجية موضحا أن هذه الرؤية تتسع لتشمل دور ومسؤوليات مقدمي الرعاية في هذا التخصص الهام لمجابهة التحديات المتعلقة بسلامة وحقوق المرضى والاستفادة من أحدث التقنيات الحديثة والفرص الواعدة وتسخيرها لخدمة المرضى ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد لأداء المسؤوليات المهنية والإنسانية.



من جانبه، أكد مدير إدارة خدمات العلاج الطبيعي في الوزارة عبدالله زمان حرص الإدارة على مواكبة منتسبيها للتطورات والمستجدات العالمية في مهنة العلاج الطبيعي، مضيفا أن الارتقاء بمجالات المهنة يعتبر هدفا رئيسيا للإدارة من خلال التشجيع على إثراء المعرفة وتبادل الخبرات. ولفت زمان إلى الحرص على توفير متطلبات أقسام العلاج الطبيعي من قوى عاملة ووسائل علاجية وأجهزة طبية، علاوة على الإشراف على إعداد البرامج والخطط التطويرية التي تسلط الضوء على رفع مستوى أداء اختصاصي العلاج الطبيعي وتوحيد الممارسات الإكلينيكية وفقا للأدلة والبراهين العلمية عبر سلسلة من البروتوكولات العلاجية.



يذكر أن المؤتمر يضم نخبة من الخبراء الدوليين والكوادر المحلية ويشمل 7 ورش ويناقش 39 ورقة علمية و32 ملصقا ويأتي تأكيدا على اهتمام الكويت بتطوير خدمات العلاج الطبيعي بأحدث التقنيات وأعلى معايير الرعاية الصحية.