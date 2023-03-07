يبدو ان طريق الرئيس الأميركي جو بايدن نحو نيل بطاقة ترشيح حزبه الديموقراطي للرئاسة لن يكون سهلا كما هو حال خصمه اللدود الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يواجه بدوره منافسة متصاعدة بين زملائه في الحزب الجمهوري دفعته إلى وصفهم بـ «الوحوش والخونة». وذكرت وكالة أنباء «أسوشيتيد برس» الأميركية، ان مسألة إعادة انتخاب الرئيس بايدن مجددا تواجه الرفض من جانب بعض الديموقراطيين نظرا لعدة مخاوف واختلافات أبرزها سن الرئيس البالغ من العمر 80 عاما، وهو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة وسيبلغ من العمر 86 عاما في نهاية فترة ولايته الثانية.



وقالت الوكالة في سياق تقرير نشرته حول هذا الملف، إن 37% فقط من الديموقراطيين في جميع أنحاء البلاد يريدون من الرئيس أن يسعى إلى ولاية ثانية، وفقا لاستطلاع رأي نشر الشهر الماضي من قبل مركز «أسوشيتد برس نورك لأبحاث الشؤون العامة». وانخفض ذلك من 52% في الأسابيع التي سبقت انتخابات التجديد النصفي في العام الماضي.