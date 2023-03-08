أصدر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر أمس، أمرا أميريا بتشكيل مجلس الوزراء، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بعد قبوله استقالة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء السابق.



وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن الشيخ محمد بن عبدالرحمن وكذلك الوزراء الذين شملهم الأمر الأميري أدوا اليمين القانونية بالديوان الأميري أمام أمير البلاد. واحتفظ الشيخ محمد بمنصب وزير الخارجية الذي كان يشغله قبل توليه رئاسة مجلس الوزراء. كما أبقى الشيح تميم على وزير المالية علي بن أحمد الكواري ووزير الدولة لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي في التعديل الوزاري.



ونصت الأوامر على أن يكون خالد العطية نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدولة لشؤون الدفاع، دون تغيير في منصبه.



وعين الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وزيرا للداخلية بدلا من الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء.



وضم التشكيل الوزاري جاسم بن سيف السليطي وزيرا للمواصلات، وصلاح بن غانم العلي وزيرا للرياضة والشباب، وحنان بنت محمد الكواري وزيرا للصحة العامة، وهي الوزارات ذاتها التي كانوا فيها في التشكيل الوزاري السابق المعلن عام 2021.



كما ضم عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيرا للبلدية، وغانم بن شاهين الغانم وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزيرا للتجارة والصناعة، دون تغيير في مناصبهم السابقة.



وإلى جانب هؤلاء الوزراء، ظلت بثينة علي الجبر النعيمي وزيرة للتربية والتعليم والتعليم العالي، والشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم آل ثاني وزيرا للثقافة، ومسعود بن محمد العامري وزيرا للعدل وفالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزيرا للبيئة والتغير المناخي، وعلي بن سعيد بن صميخ المري وزيرا للعمل، ومحمد بن علي بن محمد المناعي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وبقيت مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة، ومحمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء عضوا بمجلس الوزراء، دون تغيير عن التشكيل السابق.



كما أصدر الشيخ تميم أمس أمرا أميريا، بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، حيث نص على أن يكون برئاسة محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، خلفا للشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.



ونص القرار أيضا على أن يكون الشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني نائبا للرئيس، دون تغيير، وعضوية علي بن أحمد الكواري وسعد بن شريدة الكعبي والشيخ محمد بن حمد آل ثاني وناصر بن غانم الخليفي وحسن بن عبدالله الذوادي، دون تغيير أيضا عن التشكيل السابق لمجلس إدارة الجهاز. وقضت جميع الأوامر الصادرة أمس بأن يعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.