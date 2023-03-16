ثامر السليم



تخوض قائمتا الاكاديمية المستقلة والتميز الاكاديمي انتخابات الهيئة الإدارية التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل 21 الجاري، حيث أغلقت اللجنة الانتقالية لجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت باب الترشيح في انتخابات الهيئة الإدارية.



وتأتي انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة بعد حل مجلس الإدارة السابق في نوفمبر الماضي من خلال عقد جمعية عمومية غير عادية دعا لها ثلث أعضاء الجمعية العمومية بواقع 646 عضو هيئة تدريس ومدرس ومساعد بجامعة الكويت، وذلك على خلفية الخلاف الذي نشب بين أعضاء الهيئة الإدارية السابقة والتي نتج عنها انقسام كبير بين الأعضاء نفسهم والتي أدت رفع دعاوى قضائية للفصل في هذه الخلافات، الا ان الامر حسم من قبل الجمعية العمومية غير العادية بحل الهيئة الإدارية وتشكيل مجلس انتقالي برئاسة د.ابراهيم الحمود والدعوة الى انتخابات مبكرة.



هذا، وتشهد انتخابات الهيئة الإدارية هذا العام تنافسا شديدا بين القائمتين المتنافستين والتي تحمل كل منهما أفكارا لتطوير الجمعية والرقي بها، حيث تسعى القائمة الاكاديمية المستقلة للمحافظة على مقاعد الهيئة الإدارية بعد تغيير بعض أعضائها واستبعاد بعضهم، فيما تطمح قائمة التميز الاكاديمي للفوز بأغلبية تسيطر فيها على مجلس الإدارة على الرغم من اختراقها في الانتخابات السابقة بدخول د.علي الكندري.