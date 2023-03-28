قتل سبعة أشخاص على الأقل، من بينهم انتحاري، وأصيب آخرون عندما قتلت قوات الأمن الانتحاري في المنطقة الثانية للشرطة في مدينة كابول امس، حسبما ذكرت شرطة العاصمة الأفغانية.



وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران لوكالة أنباء «شينخوا» إن «قوات الأمن تعرفت على الانتحاري الذي كان يقترب من نقطة تفتيش في منطقة مالك أصغر على الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية، وأسقطته، لكن عبوته الناسفة انفجرت، ما أدى إلى مقتل مدنيين وإصابة آخرين، بينهم ثلاثة من أفراد الأمن». وأضاف المتحدث أنه تم فتح تحقيق في الهجوم.



ونقلت قناة «أريانا نيوز» التلفزيونية المحلية عن أطباء في مستشفى الطوارئ، وهو مركز صحي غير حكومي في كابول، القول إنه تم نقل جثتين و12 جريحا، بينهم طفل، إلى المستشفى.