هدد رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام أجئي بملاحقة النساء ممن يظهرن في الأماكن العامة غير محجبات «دون رأفة»، وأفادت وسائل إعلام إيرانية ان ذلك جاء في ظل تزايد عدد النساء المتحديات لقواعد الملبس الإلزامية.



ويأتي تحذير أجئي في أعقاب بيان لوزارة الداخلية دعم قانون الحجاب الإلزامي للحكومة.



ونقلت عدة مواقع إخبارية عن أجئي القول «عدم ارتداء الحجاب يصل إلى حد العداء لقيمنا». وأضاف أن من «ترتكبن مثل هذه الأفعال المخلة سيعاقبن.. وسيحاكمن بلا رأفة»، دون أن يحدد العقوبة.



وقال أجئي إن رجال إنفاذ القانون «ملزمون بإحالة الجرائم الواضحة وأي نوع من الإخلال بالقانون الديني في الأماكن العامة إلى السلطات القضائية».



وخلع عدد متزايد من الإيرانيات الحجاب منذ وفاة كردية عمرها 22 عاما في حجز شرطة الأخلاق في سبتمبر الماضي. وتم احتجاز مهسا أميني بتهمة انتهاك قواعد الحجاب.



واتخذت قوات الأمن تدابير عنيفة لإخماد احتجاجات استمرت لشهور في عموم البلاد بعد وفاة الشابة الكردية.



ومع ذلك تظهر نساء بشكل متزايد بدون حجاب في مراكز التسوق والمطاعم والمتاجر والشوارع في أنحاء البلاد بالرغم من أن هذا يعرضهن للاحتجاز بتهمة مخالفة قواعد الملبس الإلزامية. وانتشرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي لنساء غير محجبات يقاومن شرطة الأخلاق.



وقال بيان وزارة الداخلية، الذي وصف الحجاب بأنه «من ركائز حضارة الشعب الإيراني» و«أحد المبادئ العملية لإيران»، إنه لن يكون هناك «تراجع أو تسامح» في هذا الشأن.