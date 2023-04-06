عبدالكريم العبدالله



أكدت مديرة الادارة المركزية للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة د.دينا الضبيب أن التوعية للكشف المبكر عن أمراض السرطانات تعد ضمن الخطة الإستراتيجية لوزارة الصحة والتي تنفذها في الرعاية الصحية الأولية



وذكرت في تصريح لـ«الأنباء» أن مراكز الرعاية الصحية الاولية في جميع المناطق الصحية تعمل على رفع الوعي لدى فئات المجتمع المختلفة بالأمراض السرطانية وكيفية الوقاية منها، حيث يتم تقديم الخدمات الصحية من الاستشارة الطبية والتحويل للفئات المستهدفة بالكشف المبكر، مشيرة الى انه يتم تقديم خدمات صحية للكشف المبكر من ضمنها الكشف المبكر عن سرطان القولون والثدي وعنق الرحم.



وبينت انه يأتي تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة بالتعاون مع البرامج الوطنية للكشف المبكر عن سرطان القولون وسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، فقد تم تطوير صفحات الملف الإلكتروني وإدراج الأدوات لإجراء المسوح وأخذ التاريخ المرضي لمختلف الفئات المستهدفة بالكشف المبكر، كما تم اعداد وتقديم مختلف البرامج التدريبية للطواقم الطبية لهذا الغرض.



وأكملت: انه تم إعداد برتوكول الكشف المبكر عن عوامل الاختطار والأمراض المزمنة غير المعدية والسرطانات في عيادات الرعاية الصحية الاولية من قبل لجنة الامراض المزمنة غير معدية التابعة للادارة المركزية للرعاية الصحية الاولية.



وأضافت: يتم سنويا عمل حملات توعوية بمشاركة المراكز الصحية خلال شهر يناير لسرطان عنق الرحم، وشهر مارس لسرطان القولون وشهر أكتوبر لسرطان الثدي، اذ يتم نشر المعرفة والوعي في المجتمع من خلال الأيام المفتوحة ومحاضرات التوعية للتعريف بهذه الأمراض وكيفية الوقاية منها وعلاجها، ويتم كذلك تقديم الاستشارات الطبية وتشجيع المشاركة والتحويل لإجراء فحوصات الكشف المبكر.



وعن سرطان القولون، أوضحت أن خدمة التحويل للكشف المبكر عن سرطان القولون تتضمن اجراء منظار «القولون» للمرضى في 6 مستشفيات ومتابعة نتائجه، مشيرة الى أن الشريحة المستهدفة هم مواطنون في سن 45 الى 75 عاما من الرجال والنساء، فضلا عمن يحملون تاريخا مرضيا لسرطان القولون.



وعن سرطان الثدي، أفادت د.الضبيب بأن الكشف المبكر عن سرطان الثدي يهدف لاكتشاف الحالات مبكرا بتشجيع النساء اللاتي ليست لديهن أي أعراض على التقدم للكشف الدوري الإكلينيكي من قبل طبيب العائلة كل 3 سنوات من عمر 20 سنة حتى 29 سنة، ثم كل سنتين حتى عمر 39 سنة، عبر إجراء فحص أشعة الماموجرام ابتداء من عمر 40 سنة، بحيث يتم إعطاء الاستشارة الطبية وتشجيع التسجيل على الفحص من خلال مركز الاتصال (24620989) ليتم إعطاء موعد للفحص في أحد المراكز الصحية التي تحتوي على وحدة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتي تتواجد في 5 مراكز رعاية صحية أولية في المناطق الصحية.



أما سرطان عنق الرحم فقد قالت د.الضبيب انه يتم عمل حملات التوعية بسرطان عنق الرحم والاستشارات الطبية والتحويل لعيادات النساء والولادة وتشجيع النساء المتزوجات من عمر 25-49 سنة للقيام بفحص عنق الرحم كل 3 سنوات، ومن عمر 50-64 سنة كل 5 سنوات.