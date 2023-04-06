حنان عبد المعبود



تحتل الكويت مركزا متقدما على مستوى الشعوب الأكثر بدانة حول العالم، ويرجع ذلك إلى طبيعة الغذاء والإقبال على الوجبات السريعة، وقد أدى الارتفاع الخطير في معدلات السمنة إلى ارتفاع الأمراض المزمنة المصاحبة للسمنة.



وبحسب مؤشر كتلة الجسم فإن زيادة الوزن تحدث إذا بلغ 25 أو أكثر، وتحدد السمنة إذا كان مؤشر كتلة الجسم يبلغ 30 أو أكثر. كما أن الكويت تسجل معدلات عالية في عمليات تدبيس المعدة مقارنة بدول العالم، وفي الكويت يتم إجراء حوالي 5 آلاف عملية تدبيس معدة في السنة في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي أربعة ملايين نسمة، وقد اعتادت الحملة الوطنية لمكافحة السرطان على إدخال التوعية من مخاطر السمنة في برامجها باعتبار السمنة أهم عوامل المخاطرة للسرطان لاسيما سرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم.



من جانبه، صرح رئيس مجلس الإدارة لحملة كان د.خالد الصالح بأن التعاون مستمر مع وزارة الصحة، لاسيما إدارة الأمراض المزمنة، وقد أثمر عدة مقترحات للتصدي لداء السمنة.



وأشار الصالح إلى بدء التعاون في برنامج «نزل وزنك في رمضان»، لافتا الى أن الإقبال هذا العام على البرنامج المقام بالتعاون مع أكاديمية (هايدو) الرياضية كان أفضل من السنة الماضية بنسبة تقارب 45% وهذا يعكس ارتفاعا في التوعية لمخاطر السمنة لدى المواطنين والمقيمين، وحث المواطنين والمقيمين على التواصل على (رقم واتساب ٩٧٣٥٥٥١٦) للاستفادة من البرنامج، خاصة أن رمضان تبقى منه النصف، وهو فرصة مازالت موجودة للدخول في البرنامج والاستمرار معه لضمان محاربة السمنة وكسب الصحة والابتعاد عن عوامل المخاطرة للأمراض المزمنة.



واختتم د.الصالح مؤكدا أن خطة (كان) القادمة أن تكون السمنة أحد العوامل المشتركة لكل برامج الحملة نظرا للأهمية الكبيرة لمحاربتها وبالتعاون مع إدارة الأمراض المزمنة في وزارة الصحة.