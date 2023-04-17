استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في جدة امس زعيم تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» في بيان أنه جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.



من جانبه، أكد رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكـيــم ان التـطــورات الديبلوماسية بين الرياض وطهران ستنعكس إيجابا على المنطقة، فيما أشار إلى أن العراق يحقق إنجازات على المستوى السياسي والاجتماعي والأمني والخدمي.



وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي للحكيم، اوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) أن «رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي خلال زيارة إلى المملكة، وتبادل الطرفان التهاني بشهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر المبارك، وتمنيا للبلدين والشعبين الشقيقين العراقي والسعودي مزيدا من التألق والازدهار والأمن والأمان».



وأضاف أن «الجانبين تبادلا وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات البينية بين بغداد والرياض».



وتابع البيان أن «الحكيم أبدى دعمه لأي خطوة تسهم في وقف العنف والقتال في اليمن واستعادة هذا البلد المحوري دوره ومكانته العربية والإقليمية»، معربا عن سعادته بـ«الخطوات العملية الجارية لاستعادة سورية وشغل مقعدها في القمة العربية القادمة».



وبين أن «العراق يحقق إنجازات على المستوى السياسي والاجتماعي والأمني والخدمي، وذلك يعود لوجود تحالف إدارة الدولة الداعم للحكومة، وعودة النسيج الاجتماعي إلى وضعه الطبيعي بعد دحر الإرهاب وخسارته لحواضنه الاجتماعية».



وكان الأمير محمد بن سلمان قد التقى أمس الاول في جدة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.



من جهة اخرى، استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، السلطان حاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام.



وعقب اجراء مراسم الاستقبال الرسمية، عقد الجانبان اجتماعا رحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في بدايته بسلطان بروناي في المملكة، فيما عبر السلطان حاج حسن البلقيه عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه سمو ولي العهد السعودي.



وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات، بحسب ما أوردت وكالة «واس».