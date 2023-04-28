انطلقت أمس عملية تصويت المواطنين الأتراك خارج البلاد في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وسيستمر الاقتراع حتى مساء التاسع من مايو المقبل، بينما ستستمر عملية التصويت في المعابر الحدودية (المطارات والمعابر البرية) حتى مساء 14 مايو المقبل، وهو يوم الانتخابات العامة داخل تركيا.



ووفق اللجنة العليا للانتخابات التركية يبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب عموما 64 مليونا و113 ألفا و941 ناخبا.



وبدأ المواطنون الأتراك الذين يقيمون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في مقرات البعثات الديبلوماسية التركية، وكذلك في أماكن التصويت التي تم تجهيزها من طرف الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، داخل المعابر الحدودية، الجوية (المطارات)، والبرية.



وافتتحت صناديق الاقتراع، في 156 ممثلية وبعثة ديبلوماسية تركية، في 75 دولة، فيما تم إلغاء التصويت في السودان بسبب الأوضاع الأمنية هناك.



وبحسب المعلومات الرسمية الصادرة عن الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، فإن هناك 3 ملايين و416 ألفا و98 مواطنا تركيا مسجلين رسميا ويحق لهم التصويت، من الأتراك المقيمين بالخارج.



وأكبر عدد أتراك ممن يحق لهم التصويت خارج تركيا، هو في ألمانيا، إذ يبلغ عددهم وبحسب بيانات رسمية، مليونا و501 ألفا و152، تليها فرنسا بـ397 ألفا و86، ثم هولندا بـ286 ألفا و753.



ويبلغ عدد الناخبين الاتراك في بلجيكا 153 ألفا و443، وفي قبرص الشمالية 140 ألفا و111، وفي الولايات المتحدة 134 ألفا و246، وفي إنجلترا 127 ألفا و281، بينما في البرازيل، هناك العدد الأقل، ويبلغ عددهم هناك 581 مواطنا تركيا فقط.



ويبلغ عدد الشباب الذين سيصوتون بهذه الانتخابات لأول مرة، أي تجاوزوا السن القانونية من الأتراك المقيمين خارج تركيا، 277 ألفا و646 شابا وشابة.



وبحسب وكالة أنباء «الاناضول» التركية انطلقت عملية الاقتراع لأتراك ألمانيا امس في 16 مدينة.



وفي فرنسا، ادلى المغتربون الأتراك بأصواتهم في 6 مدن.



في غضون ذلك، نفى متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشدة صحة ما تردد بشأن صحة الرئيس (69 عاما) والذي يتولى السلطة منذ عقدين ويسعى لإعادة انتخابه الشهر المقبل.



ونشر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون تغريدة عبر تويتر قال فيها: «نرفض رفضا قاطعا مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها فيما يتعلق بالرئيس حول صحته».



واحتوى منشور ألطون على صور لعدة تغريدات تزعم أن اردوغان أصيب بنوبة قلبية وأنه في المستشفى.



وصرح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي بأن اردوغان يبلي بلاء حسنا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول، وأضاف: «نحن على اتصال دائم. لقد أصيب بنزلة برد خفيفة».



بدوره، قال مصدر في إدارة الرئيس التركي لوكالة «نوفوستي» الروسية إن الشائعات حول الحالة الصحية للرئيس أردوغان تسعى لتحقيق أهداف سياسية، وهو يواصل عمله بنشاط.



وأضاف المصدر: «أصرح وأقول لكم بوضوح وبصراحة.. هذه الشائعات تسعى لتحقيق أهداف سياسية، وهذه الشائعات تأتي من الأشرار في بلادنا. والرئيس يواصل عمله بنشاط».



وتزايدات التكهنات بشأن صحة اردوغان مؤخرا بعد أن ألغى تجمعات الحملة الانتخابية المقررة بسبب «وعكة بسيطة».