أعلنت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية (يوروبول) عن عملية دولية أدت إلى إغلاق موقع إلكتروني بارز على شبكة «الإنترنت المظلم» وتوقيف 288 مشتبها بهم ومصادرة أكثر من 50 مليون يورو نقدا وفي شكل عملات مشفرة.



وقالت الوكالة في بيان امس إن العملية المشتركة التي أطلق عليها اسم «سبيكتور» وشاركت فيها سلطات إنفاذ القانون الأميركية والبريطانية والبرازيلية والأوروبية، أدت إلى مصادرة نحو طن من المخدرات و117 قطعة سلاح ناري.



وأضافت الوكالة التي تتخذ مقرا في لاهاي أنه «في عملية نسقتها يوروبول وشاركت فيها تسع دول، ضبطت سلطات إنفاذ القانون موقع الإنترنت المظلم غير القانوني «مونوبولي ماركت» وأوقفت 288 مشتبها في تورطهم في شراء أو بيع مخدرات على الويب المظلم».



وأوضحت أنه «تم اعتبار عدد من هؤلاء المشتبه بهم أهدافا عالية القيمة».



وتأتي هذه العملية في أعقاب عملية ناجحة نفذتها الشرطة الألمانية في 2021 وصادرت خلالها البنية التحتية لموقع «مونوبولي ماركت».



وأكدت «يوروبول» أنها «كانت تجمع معلومات استخبارية بناء على أدلة قدمتها السلطات الألمانية».



وأوضحت أن «المعلومات عن الأهداف التي جاءت من خلال مطابقة وتحليل البيانات والأدلة التي جمعت كانت بمنزلة أساس لمئات التحقيقات الوطنية».



وقالت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية «نتيجة لذلك، تم توقيف 288 بائعا ومشتريا شاركوا في عشرات الآلاف من عمليات بيع البضائع غير المشروعة في جميع أنحاء أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة والبرازيل».