اختتم ملايين الأتراك الذين يعيشون في الخارج، امس التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي سيتم الاقتراع فيها داخل تركيا في 14 مايو الجاري.



وأدلى مليون و763 ألفا و361 ناخبا تركيا بأصواتهم في الخارج والمعابر الحدودية. وبحسب اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أدلى مليون و642 ألفا و721 ناخبا بأصواتهم في صناديق اقتراع أقامتها الممثليات التركية خارج البلاد، و120 ألفا و640 شخصا في البوابات الحدودية منذ 27 أبريل الماضي.



ويشكل الاتراك في الخارج 3.4 ملايين ناخب من مجموع الناخبين المسجلين في تركيا والبالغ عددهم 64.1 مليون ناخب. وأفيد بأن نسبة المشاركة الرسمية في صباح اليوم الأخير من التصويت في الخارج، وصلت إلى 51% أقل بقليل من الانتخابات السابقة، بحسب وكالة فرانس برس. ونظم الرئيس رجب طيب اردوغان مؤخرا تجمعا انتخابيا في اسطنبول استقطب مئات الآلاف من مناصريه. وأعلن الرئيس التركي امس زيادة جديدة بنسبة 45% في أجور 700 ألف موظف حكومي، وهي الأحدث في سلسلة طويلة من إعلانات مماثلة خلال حملته الانتخابية.