بداح العنزي



أعلن نائب مدير عام البلدية لشؤون الخدمات مشعل العازمي عن انطلاق حملة النظافة «ديرتنا تستاهل» حتى 13 يوليو المقبل.



وقال العازمي في مؤتمر صحافي امس إنه سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في حالة تقصير المفتشين وكذلك تطبيق بعض الجزاءات على الموظفين غير الملتزمين بالعمل.



وذكر انه يتم طرح كراسة تأهيل للشركات مع منح المؤهلة منها شهادة نقل النفايات.



وبين العازمي ان هناك دراسة للعقود المستقبلية تتعلق بوضع رؤية لتنظيف الجواخير والمزارع.



وأشار إلى ان شعار الحملة «ديرتنا تستاهل شارك معنا.. بيئة نظيفة.. حياة جميلة» وهذا الشعار حقيقي بمعانيه السامية ونبذل الغالي والنفيس لبلدنا الحبيبة الكويت في جميع المجالات، وضمن الاختصاص سنبذل المزيد والمزيد لرفع مستوى النظافة العامة والمحافظة على البيئة لبلدنا الحبيبة الكويت وديرتنا تستاهل.



ولفت إلى ان أهداف الحملة تتضمن التالي:



٭ غرس العادات الصحية السليمة بما يخص النظافة العامة وصحة البيئة وترسيخها للنشء للأجيال القادمة.



٭ توعية الجمهور بنشر وتعميق مفهوم النظافة العامة وحماية البيئة من حيث عدم إلقاء القمامة والنفايات في الأماكن غير المخصصة لها، والالتزام بمواعيد إخراج القمامة المحددة.



٭ توعية الجمهور كافة بالأثار الإيجابية والسلبية بما يخص النظافة العامة وصحة البيئة وعلاقتها بالحفاظ على الصحة العامة.



٭ مسح شامل ورصد دقيق وتقييم للأماكن والمواقع التي تتطلب تكثيف خدمات النظافة بها وإجراء اللازم نحو الملاحظات الواردة.



٭ زيادة معدل النظافة خلال الحملة وإزالة المخلفات المتراكمة مع التوعية بأهميتها وانعكاسها على الشكل الحضاري لدولة وشعب الكويت.



وأضاف: سيتم عمل حملة توعية إعلامية واسعة بالتنسيق مع الجهات الإعلامية المعنية إضافة إلى إعلانات الطرق والفلاشات التوعوية - المدارس - والأندية الرياضية والمجمعات التجارية وجامعة الكويت - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي - الجمعيات التعاونية.



وأكد أنه ستتم مشاركة جميع الكوادر البشرية الادارية والفنية والقانونية في البلدية وستتم الاستعانة ببعض الأفراد من خارج البلدية ضمن بعض الاختصاصات اضافة الى انه ستتم مشاركة القطاع الحكومي بمختلف تنوعه واختصاصه ممثلا بالوزارات والهيئات الحكومية، وأيضا بمشاركة القطاع الخاص في المساهمة الفعلية في أعمال التنظيف وأخرى لبلدنا الحبيبة الكويت والمحافظة على صحة البيئة وسيتم توفير الآليات والمعدات والأدوات والعمالة لتنفيذ أعمال النظافة العامة المطلوبة في جميع المحافظات واجراء اللازم نحو الملاحظات والشكاوى الواردة إن وجدت لتحقيق الأهداف المنشودة لتلك الحملة.