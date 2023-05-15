أدلى نحو 64 مليون مواطن تركي بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأولى في تركيا بعد زلزال 6 فبراير المدمر، والتي ينظر اليها على أنها واحدة من أهم الانتخابات منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد مصطفى كمال أتاتورك قبل نحو 100 عام، وتحدثت وسائل اعلام عن مشاركة قياسية تاريخية تراوحت بين 87 و93% بحسب المدن والولايات، ما يعكس حالة الاستقطاب الشديد التي شهدتها تلك الانتخابات.



ويقود الرئيس الفائز والبرلمان الجديد الجمهورية التركية، العضو في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، نحو مئويتها الثانية، حيث ستحدد الانتخابات أيضا أسلوب حكمها والاتجاه الذي سيمضي إليه الاقتصاد والسياسة الخارجية.



وحتى فرز ٩٠% من الأصوات مساء امس حصل الرئيس رجب طيب أردوغان مرشح تحالف «الجمهور» على ٥٠٫١% مقابل ٤٤% لمنافسه مرشح تحالف أحزاب الطاولة السداسية المسمى «تحالف الأمة» كمال كليتشدار أوغلو، ما أشار إلى احتمال الانتقال إلى جولة إعادة في 28 الجاري، حيث يفوز من يحصل على أكثر من ٥٠% من الأصوات، وبالتالي ينتقل صاحبا أعلى رقمـــين الى الجولـــة المقبلــة.



فيما حقق المرشح الثالث مفاجأة بحصوله على أكثر من 5.3% من الأصوات وهي نسبة أعلى بكثير مما كانت استطلاعات الرأي تمنحه.



أما في الانتخابات البرلمانية على 600 مقعد، فحصد تحالف الجمهور بقيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية على 53% من الأصوات، بعد فرز نحو من 50% من الاصوات، فيما حصل تحالف الأمة على 32% من الأصوات، وتحالف العمل والحرية 8% من الأصوات، أما تحالف الأجداد فقد حصل على 1.6% من الأصوات.



وقد أغلقت صناديق الاقتراع كما كان مقررا عند الخامسة من مساء أمس دون أي حوادث تذكر رغم انها شهدت تدفقا كبيرا للناخبين، وبدأت عمليات فرز الأصوات مباشرة.



وأدلى الناخبون بأصواتهم في مغلفات خضراء كبيرة داخلها بطاقة لاختيار الرئيس التركي للسنوات الخمس المقبلة وأخرى لاختيار أعضاء البرلمان الـ600.



وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات، انها لم تسجل أي عمليات خرق في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.



واقترع الرئيس رجب طيب اردوغان بصوته في مكتب الاقتراع في أسكودار، الحي المحافظ على الضفة الآسيوية لإسطنبول، وصافح مسؤولي الانتخابات وتحدث مع مراسل لمحطة تلفزيونية في مركز الاقتراع. وقال «نسأل الله مستقبلا أفضل لبلادنا وأمتنا والديمقراطية التركية». وكان الرئيس التركي قد دعا جميع الناخبين للإدلاء بأصواتهم «لإظهار قوة الديموقراطية التركية»، مؤكدا على «حماسة الناخبين» خصوصا في المناطق المتضررة جراء زلزال 6 فبراير.



وقال في تغريدة على تويتر عقب اغلاق صناديق الاقتراع: «يا رفاق الدرب الأعزاء، الحمد لله تمت عملية التصويت بما يليق بديمقراطيتنا. الآن كما هو الحال دائما، حان الوقت للتشبث بصناديق الاقتراع. استمروا في حماية إرادة شعبنا حتى النتائج النهائية».



وأدلى منافسه مرشح تحالف أحزاب الطاولة السداسية كليتشدار أوغلو بصوته في أنقرة وعلت وجهه ابتسامة وسط تصفيق الحشود المنتظرة لدى خروجه من مركز الاقتراع.



وقال لوسائل الإعلام «أعبر عن حبي العميق واحترامي لكل المواطنين الذين يذهبون إلى صندوق الاقتراع ويدلون بأصواتهم. جميعنا نفتقد الديمقراطية كثيرا».



وخاطب كليتشدار أوغلو مرشح حزب الشعب مغردا «أدعوا أبطالنا في الديموقراطية الى عدم ترك صناديق الاقتراع أبدا حتى انتهاء الفرز. تعتمد النتيجة النهائي والصحيحة لإرادة الشعب على تصميمك».



كذلك فعل المرشح الرئاسي الثالث سنان أوغان قائلا «حان وقت حماية صناديق الاقتراع حتى يتم فرز الأصوات النهائية».



ومع استمرار عمليات الفرز، اندلعت معركة الأرقام بين المتنافسين الرئيسيين، ورغم إعلان وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن أردوغان استمر في التصدر حتى فرز 70% من الأصوات، إلا أن مرشح المعارضة كليتشدار أوغلو أعلن مساء أنه يتصدر النتائج متقدما على الرئيس، وكتب على تويتر «نحن في الصدارة»، رافضا الأرقام التي نشرتها وكالة أنباء الأناضول.



بدوره، طلب رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، الذي قد يعين نائبا للرئيس إذا فاز كيليتشدار أوغلو، من المواطنين عدم تصديق الأرقام التي نشرتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية، وقال «نحن لا نصدق (وكالة) الأناضول بتاتا».



من جهة ثانية، أظهرت أرقام محطة «هالك تي في» التلفزيونية المقربة من حزب الشعب الجمهوري تقدما طفيفا لكليتشدار أوغلو بنسبة 47.71% مقابل 46.5% لأردوغان. ومنذ فتح صناديق الاقتراع حتى الدقيقة الأخيرة، عجت المواقع المخصصة للتصويت بالناخبين الذين انتظروا أحيانا لساعات حتى يدلوا بأصواتهم.





مدن محورية تحسم نتائج الاقتراع





أنقرة ـ وكالات: هناك العديد من المدن التركية التي لها «ثقل بارز» على صعيد نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وكذلك الأمر بالنسبة للفئة التي تصوت لأول مرة، وغالبيتها من الشباب.



وهذه المدن، وفق ما يقول الباحث السياسي التركي هشام جوناي، هي: العاصمة أنقرة، ومدينة إسطنبول، وديار بكر ذات الغالبية الكردية، فضلا عن إزمير وأنطاليا.



وأوضح جوناي لموقع «الحرة» أن «هذه المدن من حيث الحجم والرمزية لها أهمية كبيرة والسيطرة عليها مهمة في الانتخابات الحالية».



وترتبط أهمية أنقرة بأنها العاصمة، ويوجد فيها البرلمان ولها دلالات رمزية على النظام المتبع في البلاد.



وأضاف أن مدينة إسطنبول هي «قلب تركيا الاقتصادي النابض، وتعتبر رمزا لسلطة مرشح الحزب الحاكم رجب طيب اردوغان، كونه كان رئيس بلديتها منذ عقدين».



وتابع «مدينة إسطنبول كانت بطاقة التعريف لأردوغان، عندما قدم نفسه للشارع التركي بأنه رئيس بلديتها الناجح».



بدوره، قال الباحث المختص بالشأن التركي محمود علوش ان «المدن الكبرى مهمة في المنافسة سواء على صعيد الكتل الانتخابية أو على صعيد السيطرة السياسية».



وبين ان «إسطنبول تلعب دورا كبيرا فيما يتعلق بالمنافسة على مستوى الثقل»، فهي تضم ما يقرب من 11 مليون و300 ألف ناخب، وبالتالي تصويت السكان مؤثر بشكل أكبر على الرئاسة مقارنة بالمدن الأخرى.



علاوة على ذلك، فإن «المدن الكبرى لديها عدد كبير في البرلمان»، فعلى سبيل المثال فإن «إسطنبول لديها 96 من أصل 600 مقعد، وبالتالي من يهيمن على المدن الكبرى ترجح له الكفة بشكل أكبر في إدارة البلاد».



ولا تعتبر إسطنبول كمدينة إزمير مثلا التي تعتبر «المعقل الأساسي لحزب الشعب الجمهوري»، وزعيمه كمال كليتشدار أوغلو، وهو الذي ينافس أردوغان، إلى جانب المرشح الرئاسي الثالث، سنان أوغان.



وتابع الباحث علوش «إسطنبول لا يوجد أي حزب يسيطر عليها وتتنوع مناطق النفوذ الحزبية فيها، ولا يمكن أن تحسب على المعارضة أو الحكومة. هناك رمزية مهمة في هذه الانتخابات وبالتحديد في إسطنبول».



ويشير إلى أن اسطنبول «ستكون اختبارا للولاءات بعد خسارة العدالة والتنمية فيها في انتخابات البلدية عام 2019».





هل يحق للسجناء الإدلاء بأصواتهم وكيف؟





أنقرة ـ وكالات: من حق 53 ألف سجين في السجون التركية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، شريطة ألا يكون محكوما عليهم بأحكام قاطعة.



ومن بين هؤلاء السجناء الذين صوتوا في الانتخابات امس صلاح الدين دميرطاش، الزعيم الكردي والرئيس السابق لحزب الشعوب الديموقراطي، المسجون داخل سجن أدرنة منذ نحو 7 سنوات.



وكتب دميرطاش على حسابه بموقع تويتر «لقد أدليت بصوتي فماذا عنكم؟»، مرفقا صورا له خلال الانتخابات السابقة.



وشرح القيادي في حزب الشعوب الديموقراطي بركات قار لموقع «سكاي نيوز عربية» الكيفية التي صوت بها الزعيم الكردي، وقال: «صوت دميرطاش داخل السجن لأنه غير محكوم عليه بأحكام قاطعة، حيث توجد لجان انتخابية مخصصة في السجون يتم التصويت من خلالها».



وكشف قار عن تجربة شخصية له تعرض لها، حيــــث سبق له الإدلاء بصوته خلال التسعينيات، عندما كان سجينــــا ولم يكن محكومــــا عليه بحكم قاطــع.



وفي هذا الخصوص، قال المحلل السياسي التركي هشام غوناي إن المحتجزين والمدانين في السجن بسبب جرائم متعمـــــدة لا يمكنهــــم التصويت، ويمكن فقط للمحتجزيــــن المدانين بجرائم الإهمال التصويـــت.





انتخابات تركيا في أربع نقاط



إسطنبول ـ أ.ف.پ: دعي الأتراك إلى التصويت لاختيار رئيس للبلاد وتجديد برلمانها، وفيما يلي اجمال للانتخابات في اربع نقاط:



ناخبون للمرة الأولى ومراقبون



سجل نحو 64 مليون ناخب من أصل 85 مليون نسمة، بين هؤلاء 3.4 ملايين صوتوا في الخارج و5.2 ملايين شاب سيدلون بأصواتهم للمرة الأولى ولم يعرفوا سوى الرئيس الحالي رجب طيب اردوغان.



ونشر مئات المراقبين في مراكز الاقتراع البالغ عددها 50 ألفا والتي شملت 191 ألف صندوق، بما في ذلك في المناطق الجنوبية من البلاد التي دمرها زلزال السادس من فبراير.



ويفترض أن يكون مجلس أوروبا مثلا، قد أرسل 350 مراقبا، بالإضافة إلى المراقبين المعينين من الأحزاب بما في ذلك 300 ألف مراقب حشدتهم المعارضة. في 2018 تجاوزت نسبة المشاركة 86%.



منافسة بين معسكرين



كتب على بطاقات الاقتراع الرئاسي أربعة أسماء اولها الرئيس رجب طيب أردوغان (69 عاما) وزعيم حزب العدالة والتنمية (إسلامي محافظ) وفي مواجهته كمال كليتشدار أوغلو (74 عاما) زعيم حزب الشعب الجمهوري الاشتراكي والعلماني الذي أسسه مصطفى كمال اتاتورك على أنقاض الإمبراطورية العثمانية، ويقود الموظف السابق ائتلافا من ستة أحزاب متناقضة من اليمين القومي المتطرف إلى يسار الوسط الليبرالي الى الاسلامي. أما المرشح الثالث فهو سنان أوغان النائب السابق لليمين المتطرف والذي حصل على أقل من 5% من نوايا التصويت في استطلاعات الرأي الأخيرة.



وانسحب المرشح الرابع محرم إينجه الخميس، لكن لم ينسحب قبل وقت كاف لحذف اسمه من بطاقات الاقتراع.



وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية فستعقد جولة ثانية في 28 مايو.



الانتخابات التشريعية



هذه الانتخابات التي تجري بالاقتراع النسبي ستسمح باختيار أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى البالغ عددهم 600. وهذه الجمعية هي برلمان من مجلس واحد.



وفي البرلمان الحالي، تتمتع الكتلة التي شكلها حزب العدالة والتنمية الذي يقوده اردوغان وحلفاؤه في «حزب الحركة القومية»، بالأغلبية.



وتأمل المعارضة في انتزاع هذه الأغلبية وحتى الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة لتعديل الدستور. والتعايش ممكن ولكنه سيجعل الحكم صعبا.



رئيس حتى 2028



نظريا لا يمكن لأي رئيس الحكم لأكثر من ولايتين مدة كل منها خمس سنوات. لكن اردوغان سيتولى، حال فوزه، المنصب الأعلى لولاية ثالثة لأن ولايته التي تلت فوزه في الانتخابات الرئاسية في 2014 في ظل النظام القديم بعد 12 عاما قضاها كرئيس للوزراء، لم تحتسب.



لذلك يمكن أن يبقى اردوغان نظريا على رأس البلاد حتى 2028. من جهته، قال كليتشدار أوغلو إنه لن يتولى الرئاسة لأكثر من ولاية واحدة في حال فوزه.



«ChatGPT» لا يستطيع توقُّع نتائج الانتخابات الرئاسية التركية فكيف يرى سياسة أردوغان ومنافسه كليتشدار أوغلو حال فوز أي منهما؟



أحمد شعبان

جانب من توقعات ChatGPT



بعد أن أصبح «الذكاء الاصطناعي» المعروف اختصارا بـ (AI) الشغل الشاغل للمهتمين بالتكنولوجيا، وفي اطار تجربتها لأداء تقنية الذكاء الاصطناعي من ChatGPT، طرحت «الأنباء» سؤالا على الموقع حول الانتخابات الرئاسية التركية، ومن المتوقع ان يفوز فيها؟ لكن الموقع رفض الإجابة عن السؤال واعتبره في اطار التوقعات المستقبلية التي لا يستطيع القيام بها، وكان الجواب كالتالي «كنموذج لغوي للذكاء الاصطناعي، لا استطيع التنبؤ بأحداث مستقبلية او نتائج انتخابات خارج نطاق معلوماتي التي تعود الى سبتمبر 2021». وأضاف «لذلك، انا لا املك المعلومات حول نتائج الانتخابات التركية الرئاسية 2023 أو أي انتخابات لاحقة لها». ونصح التطبيق بالاطلاع على نتائج الانتخابات من مصادر اخبارية موثوقة تجري ابحاثا حول الانتخابات، للحصول على معلومات دقيقة.



ولدى التحول الى محادثة التطبيق باللغة العربية وردا على سؤال حول توقعاته في حال فوز الرئيس رجب طيب اردوغان، قال ChatGPT إنه «إذا فاز الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية، يمكن أن نتوقع استمرار فترة حكمه على نحو مشابه لولاياته السابقة»، وادرج اربعة توقعات «بناء على سياساته السابقة وأسلوب قيادته»:



1 ـ استمرار طريقة حكمه: يشتهر أردوغان بأسلوب حكمه القوي والشعبوي، وإذا حاز فترة رئاسية جديدة فمن المرجح أن يحتفظ بقبضته القوية على السلطة ويؤثر بشكل كبير في صنع السياسات وعمليات صنع القرار.



2 ـ تنفيذ سياسات محافظة: تتجذب سياسة أردوغان نحو الإسلام المحافظ، وقد ترتبط بسياسات تعزز القيم والتقاليد الإسلامية. قد تشمل ذلك تعزيز التعليم الديني، وزيادة دور الإسلام في الحياة العامة، ومعالجة القضايا المهمة للمجموعات الدينية المحافظة.



3 ـ السياسات الاقتصادية: أردوغان أكد على التوسع الاقتصادي وتطوير البنية التحتية خلال فترة حكمه، إذا حقق فوزا في الانتخابات، فمن المحتمل أن يستمر في التركيز على التوسع الاقتصادي وخلق فرص العمل وتنفيذ سياسات لتعزيز اقتصاد تركيا. ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن السياسات الاقتصادية تخضع لعوامل خارجية متنوعة ويمكن أن تتطور مع مرور الوقت.



4 ـ السياسة الخارجية: أردوغان اتبع سياسة خارجية نشطة وفي بعض الأحيان متحفظة خلال فترة رئاسته، خصوصا في الشرق الأوسط، واذا اعيد انتخابه فإنه من المحتمل ان يواصل لعب دوره الفعال في القضايا الاقليمية، وتعزيز الدور التركي في مناطق مختلفة من العالم.



ولدى سؤاله عن توقعاته لسياسة مرشح المعارضة التركية كمال كليتشدار اوغلو في حال فوزه، رفض التطبيق الاجابة عن السؤال كونه لا يستطيع التوقع كما قال سابقا، لكن لدى اعادة صياغة السؤال على شكل ما سياسة كليتشدار اوغلو في حال فوزه؟



قال ان كمال كليتشدار أوغلو هو زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي CHP ومرشح المعارضة التركية في الانتخابات الرئاسية، ويتوقف ما يمكن أن يتوقعه من سياساته في حال فوزه على عدة عوامل، بما في ذلك خلفيته السياسية ومواقفه السابقة. ومع ذلك، هنا بعض النقاط العامة التي قد تأخذها في الاعتبار:



٭ ديموقراطية وحقوق الإنسان: يعبر كمال كليتشدار أوغلو وحزب الشعب الجمهوري عن الالتزام بالديموقراطية وحقوق الإنسان. وقد يتوقع أن تكون سياساته تركيزا على تعزيز حكم القانون وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز المشاركة السياسية.



٭ الاقتصاد والتنمية: قد يتوقع أن يركز كليتشدار أوغلو على تعزيز الاقتصاد التركي وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين. وقد يتبنى سياسات تعزز الاستثمار وتدعم قطاعات العمل الرئيسية وتعمل على تعزيز التنمية المستدامة.



٭ العلاقات الخارجية: قد يسعى كليتشدار أوغلو إلى توسيع التعاون الدولي وتحسين العلاقات مع الدول الأخرى، بما في ذلك الدول الأوروبية والشرق الأوسط وروسيا والولايات المتحدة. قد يعمل على تعزيز الشراكات الاقتصادية والسياسية وحل النزاعات بشكل سلمي.



٭ الإصلاحات الاجتماعية: قد يسعى كليتشدار أوغلو لإجراء إصلاحات اجتماعية لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية.



وختم ChatGPT بالتأكيد على ان هذه التوقعات تستند الى نماذج ومعلومات ماضية ولا يمكن ان تعتمد على احداث وتغيرات غير ملاحظة او مرئية في الديناميكية السياسية، فالمشهد السياسي يمكن ان يتحول والسياسات يمكن ان تتطور وفقا لعوامل داخلية وخارجية عدة.





النظام الانتخابي التركي







أنقرة ـ وكالات: تجرى الانتخابات الرئاسية في تركيا وفقا لمبدأ الأغلبية المطلقة، فالمرشح الذي يحوز أكثر من 50% من الأصوات يعد فائزا من الجولة الأولى، وفي حال عدم حصول أحد المرشحين على هذه النسبة، تجرى انتخابات الإعادة بين المرشحين اللذين حازا أعلى الأصوات. ويحدد الدستور المدة الرئاسية بفترتين غير قابلتين للتجديد.



وفي المقابل، تنص المادة 106 على أنه يمكن للرئيس الترشح مجددا في حال حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خلال ولايته الثانية.



وقبل التعديلات الدستورية لعام 2007، كان انتخاب الرئيس يتم عبر البرلمان، ليصبح بعد ذلك بالاقتراع المباشر، وبات الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2014 أول رئيس منتخب بشكل مباشر وفقا لهذا التعديل.



ومنذ تعديلات عام 2017، وبتحول النظام إلى رئاسي، أصبحت للرئيس صلاحيات أوسع مما كانت عليه من قبل باعتباره منتخبا مباشرة من الشعب.



وسمحت هذه التعديلات الجديدة للرئيس بأن يكون عضوا في أحد الأحزاب، على عكس ما كان معمولا به منذ عام 1961، فضلا عن صلاحيات أخرى يقرها الدستور، ومن أهم هذه التعديلات:



ـ يتولى الرئيس تحديد سياسات الأمن القومي وإصدار المعاهدات الدولية والمصادقة عليها.



ـ يتولى الرئيس تحديد الأطر العامة للسياسة الخارجية للدولة.



ـ يحق للرئيس إعداد قوانين الموازنة العامة بموافقة البرلمان.



ـ يمكن للرئيس إصدار مراسيم بشأن كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.



ـ للرئيس أن يعين مباشرة كبار مسؤولي الدولة، بمن فيهم الوزراء، وإقالتهم.



ـ إلغاء منصب رئاسة الحكومة وضم صلاحياته ومهامه إلى صلاحيات رئيس الجمهورية.



ـ استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، ويتولى الرئيس تعيينه.



ـ منع أعضاء البرلمان من تولي مناصب وزارية أو عضوية مجلس الوزراء.



ـ إلغاء المقعدين المخصصين للجيش في المحكمة الدستورية، لتصبح تركيبتها 15 مقعدا، جميعهم من المدنيين.



أما الانتخابات البرلمانية والتي اجريت بالتزامن مع الرئاسية ـ فتقوم على مبدأ التمثيل النسبي، ويشترط أن يبلغ الحزب المشارك في الانتخابات أو التحالف الحزبي عتبة 7% من أصوات الناخبين ليدخل البرلمان.



وينتخب أعضاء البرلمان التركي لمدة 5 سنوات سلطة تشريعية. ووفقا لتعديلات عام 2017، ارتفع عدد النواب من 550 إلى 600 نائب.



وينتخب أعضاء البرلمان على أساس القائمات الحزبية أو المستقلة.



ويحق للبرلمان الطعن في المراسيم التي يصدرها الرئيس أمام المحكمة الدستورية التي يعين الأخير أغلب أعضائها.



ويمكن للبرلمان الدعوة إلى انتخابات مبكرة بموافقة 360 نائبا، كما يحق للرئيس الدعوة إلى انتخابات مبكرة.



فقد البرلمان سلطة استجواب الوزراء، لكن يحق له إنشاء لجان تحقيق وتدقيق والتقدم بالأسئلة وعقد جلسات برلمان لمناقشة مختلف القضايا، وينبغي على الوزراء ونواب الرئيس الرد على استفسارات النواب خلال 15 يوما.



والحزب أو التحالف الانتخابي الذي لا يستطيع بلوغ العتبة الانتخابية، وهي الحصول على 7% من أصوات الناخبين الأتراك في تركيا وخارجها



ولا يدخل البرلمان، وتوزع الأصوات التي حصل عليها على الأحزاب أو التحالفات الأخرى بحسب نسبة التصويت لهم في تلك الدائرة الانتخابية.



أما بالنسبة لعمل القضاء، فيشرف عليه مجلس القضاة والمدعون العامون، وتم تقليص عدد أعضاء المجلس من 22 إلى 13 عضوا، كما منح نائب وزير العدل مقعدا دائما فيه. ويتكون المجلس عموما من وزير العدل ونائبه و7 أعضاء يعينهم البرلمان، ويسمي الرئيس 4 أعضاء من بين قائمة تقترح عليه.



ومن أجل منع تدخل الجيش في السياسة والحد من النفوذ الكبير الذي يتمتع به منذ تأسيس الجمهورية، باتت المؤسسة العسكرية تحت رقابة مجلس الدولة كباقي مؤسسات الدولة التنفيذية، ويحاكم العسكريون فقط أمام محاكم عسكرية في قضايا الانضباط العسكري.



سجلت واحدة من أعلى معدلات المشاركة في العالم منذ عقود



الانتخابات التركية بالأرقام

جانب من عملية الفرز (رويترز)







٭ 24 حزبا سياسيا و151 مرشحا مستقلا يتنافسون في الانتخابات العامة: خاض الانتخابات التركية الرئاسية والبرلمانية 24 حزبا سياسيا و151 مرشحا مستقلا السباق في الانتخابات العامة، بينما دخلت بعض الأحزاب السياسية الانتخابات بـ 5 تحالفات مختلفة تحت مسمى «تحالف الجمهور» بقيادة الحزب الحاكم، و«تحالف الأمة» الذي ضم ما يسمى أحزاب «الطاولة السداسية» كأكبر تحالف للمعارضة، الى جانب تحالفات أقل عدة وعددا كـ «تحالف الأجداد» و«تحالف العمل والحرية» و«اتحاد القوى الاشتراكية».



٭ 191 ألف صندوق اقتراع: خصصت الهيئة العليا التركية للانتخابات أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء تركيا، فيما سجل نحو 64 مليون ناخب أسماءهم للمشاركة في انتخاب الرئيس وأعضاء برلمانهم المكون من 600 مقعد في جميع أنحاء البلد الذي يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة ويشهد تقليديا إقبالا على التصويت يتمثل بنسب مشاركة تزيد على 80%.



٭ مراكز انتخاب مسبقة الصنع في مناطق الزلزال: اتخذت الهيئة العليا للانتخابات التركية تدابير مختلفة في الولايات الـ 11 المتضررة من زلزال 6 فبراير الماضي لإجراء الانتخابات بشكل سليم في مراكز مسبقة الصنع مخصصة لذلك، وفق ما أعلنت وكالة «الأناضول».



٭ في بلدان مثل تركيا، حيث بقيت شرائح كبيرة من المجتمع بعيدة عن مراكز القوة السياسية والاقتصادية، فإن الانتخابات هي الطريقة الوحيدة لمنح الجمهور الواسع حق الوصول إلى السياسة، في حين احتضن الأتراك حقهم في التصويت منذ الانتقال إلى النظام التعددي في العام 1950.



ولطالما تمتعت تركيا بأعلى معدلات لإقبال الناخبين على التصويت في الانتخابات في العالم، فمنذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الـ 21 التي أجريت في العام 1950، كان متوسط معدل المشاركة 82.2%، وهذا الرقم هو واحد من أعلى معدلات نسبة المشاركة في الانتخابات بالعالم.



ومنذ ذلك التاريخ، اعتبرت خيارات الأتراك ومشاركتهم النشطة في الانتخابات مسارا للسياسة التركية، تقودها في الاتجاه الصحيح، في حين فشلت محاولات النخب البيروقراطية للهندسة الاجتماعية والسياسية في تركيا عدة مرات في صناديق الاقتراع، وكانت الانتخابات مساحة التنفس الرئيسية للديموقراطية التركية ضد جهود الجيش والقضاء لتقييد الحريات، ووضع السياسة تحت وصايتهما.



وخلال نصف قرن من الزمن، أصبح نزع السلاح من المجال السياسي، وإلغاء الوصاية، وتعزيز الشرعية الديموقراطية للنظام الحاكم، والتوزيع الأكثر إنصافا للرفاهية، والقضاء على ممارسات التهميش التي استهدفت الشرائع ذات الخلفية الدينية والانتماءات العرقية المختلفة، وبشكل خاص الأكراد، أصبحت ممكنة في تركيا من قبل السياسيين المدنيين، الذين وصلوا إلى السلطة من خلال انتخابات نزيهة.





أزياء غريبة وأخرى تراثية يرتديها أتراك أثناء الانتخاب

صورة تداولها ناشطون لتركي يدلي بصوته مرتديا زي باتمان



لم تخل الانتخابات التركية من مواقف طريفة رغم حالة الاستقطاب الشديدة التي شهدتها أمس. فقد تداول ناشطون صورا لأتراك يدلون بأصواتهم وهم يرتدون أزياء غريبة. ومنها صورة لناخب جاء مرتديا زي رعاة البقر وهو يمتطي حصانا، فيما ارتدى ناخب آخر زي بطل الأفلام الشهير «باتمان»، بحسب صفحة «أخبار تركيا العاجلة».



كما تداول الناشطون صورة لسلطان كوسن أطول رجل في العالم وهو يدلي بصوته خلف الغرفة السرية. لكن طوله لم يسمح للستارة بإخفائه، فظهر نصفه العلوي من فوقها وهو يدلي بصوته في إحدى القرى على ما يبدو. وكون تركيا دخلت الصمت الانتخابي منذ مساء السبت، منع مسؤولو أحد الصناديق في ولاية أديمان امرأة حاولت الإدلاء بصوتها وهي ترتدي وشاحا يحمل صورة الرئيس رجب طيب أردوغان.



وأدلت التركية «رميسة غلغي» صاحبة الرقم القياسي كأطول امرأة في العالم بصوتها في الانتخابات الرئاسة والبرلمانية. وعبر صندوق اقتراع متنقل جلب إلى منزلها، تمكنت غلغي البالغ طولها مترين و15 سنتيمترا من الإدلاء بصوتها في قضاء صفران بولو بولاية قرابوك شمالي تركيا.



وفي تصريح للصحافيين نقلته «الأناضول» عقب اقتراعها، قالت رميسة المدرجة في كتاب غينيس للأرقام القياسية، إنها كانت تدلي بصوتها بالتوجه إلى مراكز الاقتراع سابقا، ولكن اليوم أدلت به عبر الصناديق المتنقلة.



واعتبرت الصناديق المتنقلة أمرا جميلا لمن يعاني مشاكل في التنقل والحركة، وأضافت: «أتمنى أن يكون كل شيء خيرا لبلادي».



وشارك مواطنون أتراك صورا لهم وهم يدلون بأصواتهم مرتدين أزياءهم التقليدية كل بحسب منطقته.