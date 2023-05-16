بارك رئيس قسم الجلدية في مستشفى الجهراء د.محمد العتيبي لجامعة الكويت فوز معيد بعثة كلية الطب لديها د.محمد الأنصاري بالمركز الأول لجائزة Illuminate Challenge في جامعة دورهام البريطانية لعام 2023 وذلك لعلاج مرض البهاق الذي يعتبر ثورة في عالم الطب.



وقال العتيبي في تصريح لـ «الأنباء» إن الجائزة كما أكدت الجامعة هي إحدى أصعب الجوائز السنوية للأبحاث المتميزة التي تشترط أن يكون البحث إما براءة اختراع أو اكتشاف أو تقنية يتم تطبيقها عمليا بشكل يخدم البشرية، وأن تكون قابلة للإنتاج فعليا، مشيرا إلى أنه تم تسجيل براءة الاختراع باسم عضو هيئة التدريس د.محمد الأنصاري لعلاج مرض البهاق ويحمل اسم «VT Treatment» وتم تسجيله كماركة عالمية مسجلة.



وأضاف العتيبي ان هذا الإنجاز الطبي انتهى من مرحلة التعاقد مع شركة هولندية وتم إنتاجه وتسويقه، حيث إن العلاج مسجل من قبل «FDA» السعودي كمنتج طبيعي وكذلك في دول الاتحاد الأوروبي كمنتج طبيعي، وننتظر إجراءات تسجيله في الكويت نظرا لوجود أعداد كبيرة من مرضى البهاق تقدر بأكثر من 20 ألف مريض بانتظار هذا العلاج، مشيرا الى أن منظمة أبحاث البهاق العالمية ذكرت أن الاختراع الكويتي أول علاج تفصيلي Tailored treatment حسب حالة كل مريض، وهو الوحيد والأول في العالم بهذه الميزة.



وتابع: كنت من ضمن المشاركين في البحث من الناحية الإكلينيكية والاستشارية الى جانب د.فهد المطوع ود.أنوار الرمثان، لافتا الى أن هناك جائزة أخرى على مستوى دولي تقام في بريطانيا ونزف خبر ترشحنا للنهائيات وسيقوم الأنصاري بمناقشة ذلك أمام لجنة التحكيم بداية شهر يونيو المقبل، مشيرا الى أن الجوائز الخاصة ببراءات الاختراع والعلاجات تعتبر ثقافة جديدة علينا بسبب كون هذا أول علاج كويتي يصل العالمية.