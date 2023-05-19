التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع السفير دفع الله الحاج علي رئيس وفد جمهورية السودان إلى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ 32 وكيل وزارة الخارجية والمبعوث الشخصي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية المقرر عقدها اليوم الجمعة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.



واستعرض رئيس وفد جمهورية السودان خلال اللقاء التطورات الراهنة على الساحة السودانية، وقدم شرحا للمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوداني الشقيق، وجدد شكر وامتنان بلاده للإمدادات الطبية والجسر الجوي المستمر في إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوداني ومساندته في محنته التي يمر بها.



من جانبه، جدد الشيخ سالم العبدالله التزام الكويت بالوقوف مع وحدة واستقرار السودان وإعادة الأمن والأمان إلى ربوعه ومساندتها لكل الجهود الرامية للوصول إلى حل يفضي إلى حل الأزمة التي يعيشها شعبه الشقيق.



كما جدد وزير الخارجية الإدانة لما تعرض له مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارتنا في الخرطوم واستنكار الكويت للهجمات والاعتداءات المستمرة على البعثات الديبلوماسية والمكاتب الفنية التابعة لها والتي تعد أعمالا منافية لكل الأعراف والقوانين الدولية.



وأعرب الشيخ سالم العبدالله عن تقديره وامتنانه للسلطات المعنية في السودان للإجراءات التي قدمتها لتنفيذ عملية إجلاء المواطنين الكويتيين العالقين في السودان جراء الاشتباكات المسلحة والتطورات الأمنية الحرجة التي يشهدها وتقديم كل التسهيلات لهم وتسخير كل الإمكانات لضمان عودتهم إلى الكويت سالمين.



كما تناول اللقاء أطر التنسيق المشترك حيال تعزيز العمل العربي المشترك لوقف التصعيد في السودان وحفظ أمن واستقرار شعبه الشقيق.