إجمالي مبالغ النفقة الزوجية التي قدمها الصندوق في 2022 بلغ 50520 ديناراً بينما بلغت نفقة الأولاد 576540 ديناراً

الصندوق قدم 296345 أجرة مسكن حضانة و1710 نفقات عدة و5160 نفقة متعة خلال العام الماضي

2800 دينار أجرة مسكن زوجية و3980 ديناراً نفقة أقارب وأجرة حضانة 2935 ديناراً و129 ديناراً أجرة رضاعة





أسامة أبو السعود



أنشئ صندوق تأمين الأسرة بموجب القرار الوزاري رقم 447 لسنة 2015م، وكان على مستوى إدارة تتبع وزير العدل مباشرة، وتدرج ميزانيته ضمن برنامج القضاء، ويكون مقره بوزارة العدل أو أحد مبانيها، وقد جاء إنشاء هذا الصندوق تحقيقا للتكافل الاجتماعي، حيث تخصص موارده لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة، سواء كانت النفقة مؤقتة أو دائمة أو للأولاد أو الأقارب والتي يتعذر تنفيذها وفقا للإجراءات المعتادة.



وفي إطار نشر تفاصيل الكتاب الإحصائي الذي تعده إدارة الإحصاء والبحوث التابعة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بوزارة العدل، تسلط «الأنباء» اليوم الضوء على ما يتعلق من هذه الإحصائيات بإدارة صندوق تأمين الأسرة التابع لوزارة العدل، والذي يهتم بتوفير النفقة للزوجة والأسرة لحين الفصل في القضايا الزوجية حتى لا تتعرض الأسرة لأي مشاكـــل اجتماعية أو نفسية.



موارد الصندوق: يمكن تحديد موارد هذا الصندوق بقسمين رئيسيين هما كما يلي:



‏‎1 - مبلغ تخصصه الدولة في ميزانية وزارة العدل.



2 - التبرعات والهبات غير المشروطة (تتلقى إدارة الصندوق التبرعات والهبات غير المشروطة).



مجلس إدارة الصندوق:



وبناء على القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2017م والقرار رقــــــم (1668) لسنــــــة 2018م أصبح للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من:



المستشار/ رئيس محكمة الاستئناف.



المستشار/ رئيس الإدارة العامة للتنفيذ.



وكيل وزارة العدل.



وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة والتحكيم.



المستشار رئيس المكتب الفني بوزارة العدل.



ويتولى مدير إدارة الصندوق أمانــة ســر المجلس.



تنفيذ أحكام محكمة الأسرة



يهدف صندوق تأمين الأسرة إلى ضمان تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقرباء الكويتيين والتي يتعذر تنفيذها وفقا للإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام سواء كان ذلك بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل إقامته أو عدم وجود مال ظاهر ينفذ منه الحكم أو لأي سبب آخر.



أهم إنجازات الإدارة لعام 2022م



تسعى إدارة صندوق تأمين الأسرة إلى تحقيق العديد من الإنجازات، وذلك عن طريق تقديم المساعدة للأسرة الكويتية وتقديم يد العون لها حفاظا على سلامتها واستقرار أسرتها، الأمر الذي أوجب على المعنيين إنشاء صندوق تأمين الأسرة بهدف خدمة المجتمع الكويتي تحديدا وتلبية أهم احتياجات الأسرة وحل خلافاتها.



وتتمثل الإنجازات في الآتي:



1 - عدد الملفات المفتوحة 529 ملفا من 2017/11/1م حتى 2022/12/31م، ومنها عدد 172 ملفا عن عام 2022م



2- المبالغ المصروفة للمستفيدات خلال عام 2022م قدرها (1035402.689 د.ك) (مليون وخمسة وثلاثون ألفا وأربعمائة واثنان دينار كويتي و689 فلسا).



3 - المبالغ التي تم استردادها من قبل إدارة الصندوق حتى 2022/12/31م، مبلغ وقدره (545824.009 دك) (خمسمائة وخمسة وأربعون ألفا وثمانمائة وأربعة وعشرون دينارا كويتيا و9 فلوس).



‏‎4 - تم إعداد الحساب الختامي للصندوق عن السنة المالية 2022/2021م.



إحصائية بالمبالغ المصروفة للمستفيدين حسب نوع النفقة خلال عام 2022م.



5- عدد ملفات الصندوق نوع النفقة المبلغ:



نفقة زوجية وتشمل 66 ملفا بإجمالي مبلغ: 50520 ينارا



نفقة أولاد تشمل 408 ملفات بإجمالي مبالغ 576540 دينارا



أجرة مسكن حضانة لـ 267 ملفا بإجمالي مبالغ 296345 دينارا



نفقة عدة 6 ملفات بإجمالي مبالغ 1710 دنانير



نفقة متعة بعدد 6 ملفات بإجمالي مبالغ 5160 دينارا.



أجرة مسكن زوجية لعدد ملفين بإجمالي مبالغ 2800 دينار.



نفقة أقارب لعدد 6 ملفات بإجمالي 3980 دينارا



متجمد سابق لعدد 152 ملفا بإجمالي 95283 دينارا.



أجرة حضانة لعدد 8 ملفات بإجمالي 2935 دينارا



أجرة رضاعة لعدد 2 ملف بإجمالي 129 دينارا



وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة للمستفيدين حسب نوع النفقة خلال عام 2022م مبلغ 1035402.689 دينارا.



6 - إحصائية بعدد الملفات حسب المحافظة خلال عام 2022م:



العاصمة 21 ملفا، حولي 22، الأحمدي 40، الجهراء 33، مبارك الكبير 24 الفروانية 39 إجمالي الملفات 179 ملفا.