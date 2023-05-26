قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار إن روسيا استبدلت قوات نظامية بوحدات مجموعة «فاغنر» الخاصة في ضواحي باخموت لكن مقاتلي هذه المجموعة مازالوا داخل المدينة المدمرة.



وكتبت ماليار على تطبيق تيليغرام «في ضواحي باخموت، استبدل العدو قوات من الجيش النظامي بوحدات فاغنر. ولايزال مقاتلو فاغنر داخل المدينة نفسها».



واشارت إلى إن روسيا تعيد تعزيز مواقعها أيضا على جوانب باخموت وتقصف القوات الأوكرانية في محاولة لوقف تقدمها إلى شمال وجنوب المدينة.



وتؤكد هذه التصريحات بعضا على الأقل مما جاء في إعلان يفجيني بريغوغن مؤسس «فاغنر» أن مجموعته بدأت سحب قواتها من باخموت في شرق أوكرانيا وتسليم مواقعها إلى القوات الروسية النظامية.



وقال بريغوغن في مقطع فيديو إن تسليم مواقع «فاغنر» للجيش الروسي سيستمر حتى الأول من يونيو المقبل.



من جهة اخرى، أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي عن إحباط عملية تخريبية، قال إن المخابرات الأوكرانية دبرتها لاستهداف محطتين للطاقة النووية يوم 9 مايو الجاري، تزامنا مع احتفالات يوم النصر.



وذكرت قناة «آر تي» الروسية أن مكتب الاتصال التابع لجهاز الأمن قال إنه تم اعتقال عنصرين من المجموعة كانا يستعدان لتخريب محطة للطاقة النووية، واثنين من المتعاونين معهما.



ونقلت وكالة «انترفاكس» الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول «في الحقيقة، الأعمال العدائية التي يقوم بها نظام كييف ضد دولتنا مازالت مستمرة».



وأضاف مكتب الاتصال في بيان أن «جهاز الأمن الاتحادي الروسي أحبط هجوما إرهابيا على منشآت الطاقة النووية، والذي تم التخطيط له من قبل جهاز المخابرات الأوكرانية، عشية الاحتفال بالذكرى الثامنة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى».



وأوضح أن «مجموعة إرهابية تخريبية تابعة لجهاز المخابرات الخارجية الأوكراني حاولت تخريب أكثر من 30 خط طاقة عالي الضغط، في لينينجراد وكالينين».



ووفقا لجهاز الأمن الاتحادي الروسي، فإن هذه الخطة كانت تهدف إلى إغلاق المفاعلات النووية وتعطيل التشغيل العادي لمحطة الطاقة النووية وإلحاق أضرار بالاقتصاد الروسي وسمعة روسيا في هذا المجال.



من جانبه، تحدث سلاح الجو الأوكراني عن هجوم روسي جديد بواسطة 36 مسيرة من نوع شاهد الايرانية الصنع، تم إسقاطها جميعها في الجو.



وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تلغرام إن موسكو «تواصل محاولة ترهيب أوكرانيا» وأطلقت 36 مسيرة في ليل امس الاول «الا أن أيا منها لم تصل الى هدفها»، موجها الشكر الى الدفاعات الجوية لبلاده.



وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن «العدو كان يستهدف بلا شك بنى تحتية أساسية ومواقع عسكرية في جنوب البلاد».



في المقابل، أعلنت السلطات الموالية لروسيا في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، أنها أسقطت ست مسيرات أوكرانية خلال الليل.



في هذه الاثناء، قالت روسيا إنها ستغلق القنصلية السويدية في سان بطرسبرغ وتغلق قنصليتها في جوتنبرغ، ثاني أكبر مدن السويد، وستطرد خمسة ديبلوماسيين سويديين بموجب المعاملة بالمثل بعد طرد ستوكهولم خمسة روس الشهر الماضي.



وأعلنت ستوكهولم طرد الديبلوماسيين بسبب مخاوف متعلقة بالتجسس، وهو ما وصفته وزارة الخارجية الروسية بأنه «خطوة عدائية صريحة».



وذكر وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في بيان أن هذه الأنباء «مؤسفة جدا، وتمثل دليلا آخر على التطور السياسي السلبي في روسيا وعزلتها الدولية».



وأضاف «اختارت روسيا طرد الديبلوماسيين السويديين الذي يعملون في إطار اتفاقية فيينا، ويمارسون أنشطة ديبلوماسية معتادة في روسيا. نأسف بشدة تجاه الإعلان الروسي عن القنصلية العامة في سان بطرسبرغ».