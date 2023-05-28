

منصور السلطان



بتعليمات من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، واصل الوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الاصلاحية اللواء عبدالله سفاح الملا، عمليات تطهير السجون من المخدرات والممنوعات وقطع الاتصالات بين تجار المخدرات القابعين في السجون واتباعهم خارج السجون، من خلال شن عدة مداهمات للعنابر والعثور على اجهزة اتصالات ومواد مخدرة ومواد ممنوعة بالاضافة الى ادوات حادة.



وقال مصدر امني ان حملة «المركزي» التي نفذت في عطلة نهاية الاسبوع «الويك اند» اسفرت عن ضبط هواتف نقالة واسلاك شحن وسماعات مخبأة بطريقة سرية في الحائط ومواد مخدرة داخل الحمامات وبين الملابس والفرش و ادوات حادة (سكاكين ـ شفرات) مخبأة اسفل السراير.



هذا، وتم نقل الممنوعات التي ضبطت وعمل مسح شامل للعنابر والتأكد من خلوها من الممنوعات.