ثامر السليم



اعتمد مجلس الجامعة التشكيل النهائي للجنة اختيار مدير جامعة الكويت، وذلك خلال اجتماعه أمس في قاعة الاجتماعات بمدينة صباح السالم الجامعية، بحضور أعضاء مجلس الجامعة. وذكرت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن الاجتماع لم يتم فيه طرح أي شيء على جدول الأعمال سوى اعتماد أسماء لجنة الاختيار، والتي جاءت كالتالي: د. فايز الظفيري مقررا، وعضوية كل من: د.أمينة فرحان، د.ريم الفليج، د.جاسم العلي، د.خالد السعيد ود.نادر الجلال، فيما اعتذر د.بدر البديوي من اللجنة بعد ترشيح اسمه. وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع بدأ برئاسة مدير الجامعة بالتكليف د.فهد الدبيس الرشيدي، لكنه انسحب هو ود.مها السجاري ود.خالد الهزاع، عند التصديق على محضر الاجتماع السابق فيما ترأس أمين عام الجامعة د.فايز الظفيري الاجتماع، لافتة إلى أن سبب خروجهم من الاجتماع هو نيتهم التقديم للترشح لمنصب مدير الجامعة. وأفادت بأن صلاحيات عمل اللجنة ستبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل.