آلاء خليفة



أكدت لمياء الملحم وكيل وزارة التعليم العالي بالتكليف أن الوزارة ماضية في قرار إيقاف الابتعاث للتخصصات الطبية في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، ويأتي ذلك للحفاظ على جودة برامج الابتعاث والالتزام بتوصيات تقارير اللجان الفنية التابعة للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.



وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتراجع عن قرار وقف الابتعاث عار عن الصحة، ويأتي هذا الأمر لتطوير وتحسين جودة برامج الابتعاث.



في السياق نفسه، أصدر المكتب الثقافي الكويتي في المملكة الأردنية الهاشمية بيانا توضيحيا حول القرار جاء فيه: تلقى المكتب الثقافي الكويتي في المملكة الأردنية الهاشمية القرار الوزاري رقم 183 المتعلق بإيقاف الإيفاد المباشر لدراسة الطب في المملكة الأردنية الهاشمية ايقافا مؤقتا.



وأكد المكتب على احترام وتنفيذ القرار الذي صدر بناء على توصية وفد من الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم، مشددا على حرص وزارة التعليم العالي على التقييم الدوري للجامعات المعتمدة للتأكد من جودة وتنويع الدول والجامعات المعتمدة لدراسة أبناء الكويت بها دون التكدس بجامعة او دولة معينة.



كما أكد المكتب الثقافي اعتزازه بجميع مؤسسات التعليم العالي في الكويت والأردن ويثمن علاقة التعاون والتناصح المستمرة لما فيه خير البلدين وان هذا القرار المؤقت لا يقدح في كفاءة النظام التعليمي بالجامعات الأردنية وانما جاء بناء على ملاحظات وفد الجهاز الذي زار الأردن لترشيد التكدس بجامعات محددة ولتفادي تأثير ذلك على مخرجات التعليم وفقا لاستراتيجية الوزارة.



وتابع البيان: وعليه نؤكد على حرص المكتب الثقافي بالتواصل مع مسؤولي الجامعات الأردنية ومناقشة الملاحظات الواردة من تقرير وفد جهاز الاعتماد الأكاديمي لضمان تجويد وتقويم مخرجات التخصصات الطبية للطلبة الكويتيين المبتعثين على نفقة التعليم العالي بالجامعات الأردنية.



وأكد المكتب على أن هذا القرار لم ولن يمس الوضع الأكاديمي للطلبة الكويتيين المستمرين بالجامعات الأردنية وسنمد يد العون للراغبين بالالتحاق على نفقتهم الخاصة وسنستمر برعاية وضمان عدم تأثير ذلك على وضع أبناء الكويت بالأردن وهذا ما تم التأكيد عليه بعد التواصل مع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الأردنية حيث اكدوا على استمرار رعاية ابنائنا اسوة بالطلبة الأردنيين.



وشدد المكتب على ضرورة اخذ المعلومات عبر المواقع الرسمية للوزارة علما بأن المكتب الثقافي يعمل على الرد المباشر لجميع الاستفسارات عبر موقع المكتب KCO_JO.com