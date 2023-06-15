أطلق آلاف من أطباء المستشفيات في إنجلترا أمس إضرابا جديدا يستمر لثلاثة أيام من أجل المطالبة بتحسين الأجور وسط الأزمة المعيشية، في تحرك من شأنه أن يزيد الضغوط على الخدمات الصحية.



ونتيجة تحرك هؤلاء «الأطباء المبتدئين»، ستؤجل مواعيد طبية غير طارئة فيما سيتم التعامل مع الحالات العاجلة، وفق ما ذكرت خدمة الصحة البريطانية (إن إتش إس).



وهذا هو الإضراب الثالث من نوعه خلال العام الجاري من جانب الأطباء المبتدئين.



وقال كبار المسؤولين في هيئة الخدمة الصحية الوطنية، أن الأولوية ستظل للرعاية العاجلة والطارئة.



وأكد مدير خدمة الصحة الوطنية ستيفن باويس «استعدت إن إتش إس جيدا لهذا الإضراب الجديد لكننا نعلم أن عدد المواعيد المؤجلة سيكون له تأثير كبير على الرعاية الروتينية للمرضى».



وفي المملكــــة المتحدة، يشكل «الأطبـــــاء المبتدئون» حوالى نصف أطباء المستشفيــــات بدءا بالأطبــــاء الشبــــاب الذيـــــن تخرجـــــوا لتوهـــــم من الجامعات إلى الممارســــين الذين لديهـــم أكثـــر من ثماني سنوات من الخبرة.



وتؤكد نقابة «بي إم إيه» التي تمثلهم أن هؤلاء الأطباء فقـــدوا 26% من أجرهم بالقيمة الحقيقية منذ العام 2008، عندما فرضت خطة تقشف على الخدمات الصحية.



وتطالب النقابة بزيادة الأجور بنسبة 35%، وهو ما تعارضه الحكومة. ووصف وزير الصحـــة ستيــــف باركلي في بيــــان الإضراب الجديد بأنه «مخيب للآمال ويعــــرض للخطــــر سلامـــة المرضى وجهودنا لتقليص قوائم الانتظار».



وتمر خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا بأزمة شديدة عمقتها سياسات التقشف وتداعيات الجائحة.