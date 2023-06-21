حدد القضاء الفيدرالي الأميركي 14 من أغسطس المقبل موعدا لمحاكمة دونالد ترامب في قضية الوثائق السرية، فيما دافع الرئيس الأميركي السابق الذي يواجه عشرات التهم الجنائية المتعلقة بإساءة التعامل مع هذه الوثائق قائلا إن «انشغاله» الشديد منعه من فرزها، حيث اختلطت بمتعلقاته الشخصية.



وقال ترامب في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الاخبارية «أخرجت الوثائق على عجل إلى حد كبير، لكن أشخاصا قاموا بتوضيبها ثم غادرنا. وكان لدي ملابس هناك وكل أنواع المتعلقات الشخصية والكثير من الأشياء». وجدد الرئيس السابق القول ان «لدي كل الحق في الاحتفاظ بهذه الصناديق».



وردا على سؤال عن سبب عدم تسليمه الوثائق عندما طلبها المسؤولون، أجاب ترامب «كان علي مراجعة الصناديق وإخراج كل متعلقاتي الشخصية، كنت مشغولا جدا».



على صعيد مختلف، قال ممثلو الادعاء إن هانتر، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، أقر بتهمتين على صلة بالتخلف عن دفع ضريبة دخل فيدرالية.



كما أقر هانتر بايدن، في اتفاق مع مكتب المدعي العام في ولايته ديلاوير، بحيازته سلاحا ناريا رغم تعاطيه المخدرات.