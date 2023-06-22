احتدم السجال السياسي بين الولايات المتحدة والصين مجددا غداة زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لبكين الذي حاول خلالها تخفيف حدة التوتر بين البلدين. ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ تشبيه الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينغ بـ «الديكتاتور» بأنه «أمر غريب وغير مسؤول».



وكان بايدن قال خلال فعالية لجمع الأموال في كينتفيلد بولاية كاليفورنيا إن الرئيس الصيني كان غاضبا لأنه لم يعلم بأمر منطاد المراقبة الذي حلق فوق الولايات المتحدة في فبراير الماضي، وتم إسقاطه.



وقال الرئيس الأميركي «هذا ما يمثل إحراجا كبيرا للديكتاتوريين، عندما لا يعلمون ماذا حدث»، مضيفا ان شي جين بينغ قال إنه لم يكن يعلم بأمر المنطاد، وعندما أسقطته القوات الجوية الأميركية «كان محرجا للغاية. لقد نفى أن المنطاد كان موجودا أصلا».



وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من اختتام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة لبكين سعى خلالها إلى تفعيل خطوط الاتصال من أجل تجنب اندلاع نزاع بين القوتين العالميتين.



وردا على تصريحات بايدن، انتقدت بكين ما وصفته بأنه «استفزاز سياسي صريح»، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية إن «التصريحات ذات الصلة التي أدلى بها الجانب الأميركي منافية للمنطق وغير مسؤولة وبعيدة عن الواقع ومخالفة للبروتوكول الديبلوماسي وتتعدى على كرامة الصين السياسية».



وأضافت ان «الصين تعبر عن عدم رضا كبير حيال ذلك وترفضه بشدة».



كذلك، قال الناطق باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف ان «هذه إشارات متضاربة للغاية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وتدل على عدم القدرة على التنبؤ بها إلى حد كبير».



هذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها بايدن بتصريحات استفزازية خلال حفل لجمع الأموال وهو حدث يكون عادة صغيرا وتحظر فيه الكاميرات وأجهزة التسجيل، ولكن يمكن للصحافيين مع ذلك الاستماع إلى الكلمة الافتتاحية للرئيس وتدوين ملاحظات.



ففي حفل مماثل في أكتوبر الماضي، على سبيل المثال، قال بايدن إن روسيا تطرح تهديدا نوويا من شأنه أن يفني العالم.



وخلال تصريحاته في كاليفورنيا، قلل بايدن من شأن المخاوف حيال العملاق الآسيوي، بقوله إن «الصين تواجه صعوبات اقتصادية حقيقية».



وفي سياق الحديث عن نظيره الصيني، قال: «نحن الآن في وضع يبدي فيه رغبة في إقامة علاقات من جديد (معنا)». دوأضاف بايدن ان بلينكن «قام بعمل جيد» خلال زيارته إلى بكين، لكن «الأمر سيستغرق بعض الوقت».



في الغضون، قال مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانييل كريتنبرينك امس إن واشنطن لاتزال تأمل في أن تتخذ بكين «موقفا مسؤولا» بشأن التعاون في قضية كوريا الشمالية، منوها أن بيونغ يانغ كانت واحدة من القضايا المهمة في زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مؤخرا إلى بكين.