ثمّن عضو مجلس الإدارة وأمين السر بجمعية النجاة الخيرية د.إبراهيم العدساني تفاعل أهل الخير والمحسنين مع مبادرة «10 آلاف أضحية» والتي انطلقت يوم الثلاثاء 2 ذي الحجة 1444هـ. وقال العدساني في تصريح صحافي: بلغت تبرعات المحسنين في اليوم الأول من المبادرة 100 ألف دينار، ومازالت المبادرة مستمرة نظرا للحاجة الكبيرة، حيث جاوزت التبرعات 124 ألف دينار، وتبلغ قيمة الأضحية 30 دينار. وحول أسباب إطلاق المبادرة، قال: يدخل علينا عيد الأضحى المبارك في ظل معاناة الكثير من الدول الفقيرة من ارتفاع هائل في أسعار السلع الغذائية بسبب الأزمات الدولية، وهو ما دعانا لمحاولة التخفيف عن الأسر المحتاجة في هذه الدول وإدخال السعادة عليها من خلال توفير اللحوم وتوزيعها على المستحقين، مشيرا إلى تواجد وفد من جمعية النجاة حاليا باليمن يضم مؤثرين وناشطين في المجال الإنساني لتفقد أحوال الشعب اليمني، ونقل صورة حية للمتبرعين عن الأوضاع الصعبة هناك، والإشراف كذلك على توزيع المساعدات العاجلة.