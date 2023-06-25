عبر سكان في كييف أمس، عن «سعادتهم الكبرى» إثر تمرد مجموعة فاغنر على القيادة العسكرية الروسية، آملين أن يضعف ذلك القوات الروسية في أوكرانيا ويخدم هجوم كييف المضاد.



يقول إيليا تسيفيركون البالغ 21 عاما ردا على أسئلة وكالة فرانس برس في وسط العاصمة الأوكرانية «كنت أتوقع شيئا لكن ليس بهذه السرعة وليس في هذا المكان. كنت أظن أن ذلك سيبدأ بعد انتهاء الحرب لكنه بدأ قبل ذلك وهذا أمر ممتاز».



ورأى الشاب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «سيضطر إلى سحب بعض قواته لأنه سيحتاج إلى مساعدة هناك وسيسهل ذلك كثيرا» مهمة القوات الأوكرانية. وباشرت قوات كييف مطلع يونيو هجوما مضادا جنوب البلاد وشرقها لتحرير الأراضي التي احتلتها روسيا. ويرى بوغدان تيودوروفسكي، وهو أحد أبناء كييف أيضا ويبلغ 19 عاما، ان تمرد قائد مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين على القوات الروسية «خبر رائع». وأضاف لفرانس برس «جل ما علينا القيام به هو مشاهدة المعسكرين (الجيش الروسي وفاغنر) وتشجيعهما. آمل أن يتركونا وشأننا ويتقاتلوا فيما بينهم».



وتوضح الشابة ماريا البالغة 22 عاما، أنها ظنت في البداية «أن الأمر يتعلق باتفاق معين بين وزارة الدفاع (في روسيا) وفاغنر لتحويل الانتباه عن هجومنا المضاد ولتعزيز عديدهم».



وتتوقع هي أيضا أن يكون لما يحدث «تأثير على المعارك، لأننا نعرف أن منطقة باخموت كانت ممسوكة خصوصا من فاغنر، وأن المجموعة تعتبر خطرا على قواتنا».



وأكد ميخايلو البالغ خمسين عاما «قوات فاغنر بدأت هجوما وستصل إلى موسكو. أنا سعيد للغاية من حصول ذلك». ومضى قائلا «أظن أن قواتنا المسلحة تملك كل فرص الانتصار. أرى أن ذلك سيضعف القوات الروسية وسيضعف القوى السياسية داخل روسيا. أرى أن ذلك رائع».



أما أولغا البالغة 45 عاما فتأمل أن يضع النزاع بين مجموعة فاغنر والجيش الروسي «حدا لهذه الحرب ولبؤسنا ومعاناتنا».