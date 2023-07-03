اتهم التلفزيون الرسمي الروسي رئيس مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين بأنه انحرف عن موقفه بعدما تلقى مليارات من المال العام، ما يدعم السردية الجديدة للسلطة حول المجموعة شبه العسكرية منذ تمردها الفاشل.



وقال دميتري كيسيليوف، وهو أحد الأصوات الرئيسية لدى آلة الاعلام في «الكرملين» في برنامجه الأسبوعي، إن «بريغوجين فقد وجهته بسبب المبالغ الضخمة من المال».



وأضاف أن «الشعور بالاعتقاد أن كل شيء متاح ظهر منذ فترة طويلة عند بدء عمليات (فاغنر) في سورية وافريقيا».



وتابع أن هذا الشعور «تعزز» بعد أن استولى مرتزقة بريغوجين هذا العام على مدينتي سوليدار وباخموت في اوكرانيا.



وقال دميتري كيسيليوف «لقد اعتقد أن بإمكانه الوقوف في وجه وزارة الدفاع الروسية والدولة والرئيس شخصيا في الوقت نفسه».



لإثبات جنون العظمة المفترض لدى بريغوجين، أكد مقدم البرنامج، لكن من دون تقديم أدلة، ان المجموعة شبه العسكرية «فاغنر» تلقت 858 مليار روبل من المال العام.



وقال كيسيليوف إن «أحد العوامل الرئيسية» في تمرد مجموعة «فاغنر» هو رفض وزارة الدفاع الروسية تمديد العقود الكبيرة الموقعة مع مجموعة كونكورد للمطاعم التي يملكها بريغوجين.



ورفض كيسيليوف فكرة أن مقاتلي «فاغنر» هم الأكثر فاعلية في القوات الروسية، مؤكدا أنهم استغرقوا «225 يوما» للسيطرة على باخموت مقابل «70 يوما» للجيش النظامي من أجل السيطرة على ماريوبول.