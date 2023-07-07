أعلنت وزارة الدفاع الاميركية (الپنتاغون) أن وزير الدفاع لويد أوستن أمر باتخاذ تدابير لتعزيز الأمن بعد تسريب مجموعة من الوثائق المصنفة سرية للغاية على الإنترنت في وقت سابق من العام الحالي.



وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مراجعة استمرت 45 يوما أمر بها أوستن لسياسات وزارة الدفاع وتدابيرها، بعدما دبر عنصر في الحرس الوطني الأميركي أكبر عملية تسريب لوثائق سرية أميركية منذ عشر سنوات.



وجاء في مذكرة لأوستن نشرتها «الپنتاغون» أن «المراجعة خلصت إلى تحديد مجالات علينا أن نعزز تدابير المساءلة فيها لمنع تعريض معلومات سرية للأمن القومي للخطر، بما في ذلك التصدي لمخاطر داخلية».



والخطوات التي أمر بها أوستن تشمل تطوير برنامج لما يسمى «مكتب الإدارة المشتركة للتهديدات الداخلية والقدرات السيبرانية» من أجل «تحسين رصد المخاطر في كل شبكات الپنتاغون».



كما دعا أوستن إلى إصدار توجيهات أن «يتم فورا تعزيز المساءلة ومراقبة المعلومات المصنفة سرية للغاية»، وأن يصار إلى تطبيق «مقاربة مرحلية لتعزيز المساءلة وإدارة الولوج إلى معلومات مصنفة سرية وتعزيز الأمن».



وكان جاك تيشيرا، البالغ 21 عاما والخبير في تكنولوجيا المعلومات في القوات الجوية للحرس الوطني في ولاية ماساتشوستس، قد اعتقل في أبريل الماضي بعد اتهامه بالوقوف وراء أكبر عملية تسريب لوثائق سرية أميركية منذ عقد من الزمن.



وتشتبه السلطات في أن تيشيرا قام بنشر وثائق دفاعية سرية للغاية في مجموعة دردشة على منصة التواصل الاجتماعي «ديسكورد»، قبل أن يتم تداولها على «تويتر» و«تلغرام» و«فور تشان».



ويواجه تيشيرا ست تهم تتعلق بالاحتفاظ بمعلومات خاصة بالدفاع الوطني وبثها، وكل تهمة منها تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات.



واحتوت الوثائق على معلومات تشير إلى قلق الولايات المتحدة حيال قدرات الجيش الأوكراني في مواجهة نظيره الروسي، وأيضا تجسس واشنطن ربما على حليفتيها إسرائيل وكوريا الجنوبية، إضافة إلى تفاصيل أخرى حساسة.



ويعد هذا الخرق الأكبر منذ عام 2013 عندما سرب ادوارد سنودن وثائق خاصة بوكالة الأمن الوطني، كما أنه أثار الكثير من الأسئلة حول قدرة تيشيرا على الوصول إلى أسرار عالية المستوى رغم رتبته المتدنية.



والشهر الماضي دفع تيشيرا ببراءته أمام محكمة في ماساتشوستس من اتهامات قد تبقيه لعقود في السجن في حال ادانته.