أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن مقتل ثلاثة مطلوبين خطرين محكومين بقضايا الإرهاب خلال اشتباك مسلح مع قوة أمنية خاصة، منهم اثنان فرا من أحد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجن) قبل أيام.



وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي في بيان اوردته وكالة الانباء الاردنية الرسمية «بترا» إن قوة أمنية خاصة داهمت موقع وجود ثلاثة مطلوبين بقضايا إرهابية، بالقرب من الشريط الحدودي الجنوب الشرقي للمملكة.



وأوضح السرطاوي أن شخصين من بين هؤلاء فرا من داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل قبل أيام، بينما الثالث هو أحد المطلوبين الرئيسيين في خلية الحسينية الإرهابية ومقتل نائب مدير شرطة محافظة معان جنوبي الأردن العميد عبد الرزاق الدلابيح، وبحقه عدة طلبات بقضايا إرهابية أخرى.



وأضاف أن قواعد الاشتباك طبقت معهم بعد أن بادروا بإطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاه القوة، ما أدى إلى مقتل المطلوبين الثلاثة.



وأشار الناطق الإعلامي إلى أن فرق التحقيق عملت على مدار أيام متواصلة لرصد ومتابعة المطلوبين الفارين وفق خطة أمنية محكمة للبحث والرصد، وداهمت عدة مواقع من الممكن وجودهم بها.



وتابع: قادت كل تلك التحقيقات لتحديد أسلوب تواريهم عن الأنظار باستخدام مركبة مسروقة والتنقل بها باستمرار ضمن مناطق صحراوية خالية من السكان جنوب شرقي المملكة.



وأكد الناطق الإعلامي أن القوة الأمنية حاصرت الأشخاص بعد ملاحقتهم والوصول إليهم، وطبقت معهم قواعد الاشتباك بعد أن أطلقوا عيارات نارية كثيفة باتجاه القوة من أسلحة نارية أوتوماتيكية كانت بحوزتهم ما أدى إلى مقتلهم جميعا.



وجرى نقل الجثث وجمع المضبوطات كافة التي كانت بحوزتهم ومن بينها أحد الأسلحة النارية الأوتوماتيكية التي استخدموها لمقاومة القوة بحسب السرطاوي الذي أشار إلى أنه تم تأكيد هوية المطلوبين الثلاثة بالطرق والفحوصات الفنية والمخبرية وعرض جثثهم على ذويهم الذين تعرفوا عليهم.



وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن أن هيئة التحقيق المشكلة بحادثة فرار النزيلين من أحد مراكز الإصلاح والتأهيل مازالت مستمرة بتحقيقاتها لمحاسبة كل من يثبت إهماله أو تقصيره في الحادثة.