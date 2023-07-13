عاطف رمضان



أعلن نائب رئيس فريق الضبطية القضائية وعضو لجنة العزاب في وزارة الكهرباء والماء أحمد الشمري ان الفريق نفذ الشهر الماضي 110 محاضر ضبط مخالفة واثبات حالة وفق القانون 48 لسنة 2005 والقرار الوزاري 121 لسنة 2017 واستهدف التعديات على شبكة الكهرباء داخل بيوت الصفيح التي يقطنها عزاب.



وقال الشمري لـ «الأنباء» ان الحصيلة الكبيرة خلال شهر واحد جاءت نتيجة استراتيجية فريق الضبطية القضائية بمحاولة التخفيف عن الشبكة من خلال الحد على تعديات الكهرباء، مشيرا الى اكتشاف عشرات المخالفات وقطع التيار عن عشرات العقارات المخالفة بالتنسيق مع اللجنة المشتركة للتصدي لظاهرة العزاب في محافظات الكويت.



وبين ان بيوت الصفيح التي يقطنها عزاب تشكل خطرا على سلامة الشبكة وبالتالي سلامة وارواح القاطنين في العقارات، مضيفا: لن نتهاون في قطع التيار حفاظا على سلامة الممتلكات والارواح، داعيا ملاك العقارات والمستثمرين الاجانب الى عدم المساس بالشبكة وتجنب ارتكاب المخالفات التي تؤدي الى قطع التيار عن تلك العقارات.



وبين انه لا حلول وسط مع عقارات العزاب وبيوت الصفيح اما يتم رفع العشوائيات واخلاء العزاب او سيتم تنفيذ محاضر وقطع التيار ولن يتم استثناء اي مخالف، داعيا الجميع الى التعاون للمصلحة العامة.