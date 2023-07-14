قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يأمل في التوصل لاتفاقات استثمارية مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال جولته الخليجية في غضون الأيام المقبلة. وأضاف اردوغان في تصريحات أدلى بها في طريق عودته من ليتوانيا إثر مشاركته في قمة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ونشرتها وسائل إعلام تركية امس أن تلك الاستثمارات قد تنفذ في تركيا أو في أي من تلك الدول الثلاث.



وأوضح: «نأمل أن نضع اللمسات الأخيرة لهذه الاستثمارات المتوقعة خلال هذه الزيارة، ربما تكون هذه الاستثمارات عندنا، وربما في السعودية أو قطر أو الإمارات العربية المتحدة».



ونوه الرئيس التركي في سياق حديثه عن جولته الخليجية المقبلة: «هناك تعهدات خلال لقاءاتنا الماضية بضخ استثمارات كبيرة في تركيا، وسنضع اللمسات الأخيرة لها خلال زيارتنا المقبلة».



وأعرب عن تفاؤله بالزيارة التي سيجريها مع وفد مرافق له إلى كل من قطر والإمارات والسعودية.



وأضاف اردوغان: «سأجري جولة في السعودية وقطر والإمارات رغبة في تعزيز كافة العلاقات مع هذه الدول بشكل أكبر».



وأشار أنه تلقى اتصالا هاتفيا أمس الأول من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تطرق خلالها إلى زيارته الخليجية.



وذكر أردوغان أنه تلقى إحاطة من أعضاء حكومته الذين أجروا زيارة مسبقة للخليج، وبين أنه ستتاح له الفرصة شخصيا للمس الدعم الذي سيمنح لأنقرة خلال جولته.