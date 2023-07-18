قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية مع كل من السعودية وقطر والإمارات خلال الفترة المقبلة ستكون على أولوية أجندة جولته الخليجية الراهنة.​​​​​​​



وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مطار أتاتورك بإسطنبول قبيل وصوله إلى السعودية المحطة الأولى في جولته الخليجية التي تستمر حتى 20 الجاري:«الأزمات في العالم الإسلامي تحتم التشاور والتعاون الوثيق بين تركيا ودول الخليج».



وأشار أردوغان إلى أن تركيا قطعت مسافة مهمة في العلاقات مع دول الخليج خلال الفترة الأخيرة، منوها بأن حجم التبادل التجاري الثنائي بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي ارتفع خلال الـ20 عاما الأخيرة من 1.6 إلى نحو 22 مليار دولار.



ولفت إلى أن تركيا شهدت كل أشكال الدعم المادي والمعنوي من دول الخليج عقب كارثة الزلزال في 6 فبراير الماضي، معربا عن شكره باسم تركيا لهذه الدول الشقيقة.



وأضاف: «نواصل جهودنا بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في إنشاء حزام سلام واستقرار وازدهار حول تركيا، والخطوة الأكثر أهمية في ذلك هي تعزيز علاقاتنا مع دول المنطقة، ونرى أن عام 2023 هو عام الفرص بهذا الصدد».



وتابع أردوغان بالقول: «نرغب في نشر الأسس المتينة التي تستند اليها علاقاتنا على نطاق واسع من التعاون، خلال زياراتنا ستكون أولوية جدول أعمالنا الأنشطة التجارية والاستثمارية المشتركة التي سننفذها مع هذه الدول في الفترة المقبلة، سنقوم بتقييم ما يمكننا القيام به وفق مفهوم رابح - رابح».



وأردف: «المملكة العربية السعودية، التي تعد إحدى أهم دول منطقتنا، لها مكانة خاصة في مجالات مثل التجارة والاستثمارات وخدمات المقاولات، ونرغب في لعب الشركات التركية دورا أكبر في المشاريع السعودية الكبيرة».



وبعد زيارته للرياض سيتوجه أردوغان من مدينة جدة نحو قطر «الشريك الاستراتيجي والدولة الصديقة والشقيقة التي نحن في تعاون وثيق معها».



ونوه الى أن علاقات بلاده مع قطر تسير بشكل ممتاز على كل الأصعدة قائلا: «إلى جانب علاقاتنا الثنائية سنتبادل خلال زيارتنا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الراهنة».



وحول المحطة الأخيرة لجولته الخليجية، أشار أردوغان الى أنها ستكون الإمارات العربية المتحدة «التي أظهرت علاقاتنا معها تقدما في كل المجالات».



ولفت الى أن الإمارات سجلت فيها التجارة التركية أعلى مستوى في منطقة الخليج خلال الآونة الأخيرة، معربا عن رغبة بلاده في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستوى يليق بإمكاناتهما الحقيقية.



وأشار الرئيس التركي الى أنه سيهدي خلال زيارته قادة السعودية وقطر والإمارات سيارات «توغ» الكهربائية تركية الصنع.



وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين قال أردوغان إن زيارته لدول الخليج لها بعدان أحدهما الاستثمارات والآخر التمويل، معربا عن تفاؤله الكبير بتحقيق إنجازات مهمة على هذين الصعيدين.



وأضاف: «في الوقت نفسه هناك مسألة الاستثمارات في بلادنا، تلقينا مؤشرات حول هذه المسألة».



وأعرب أردوغان عن أمله في أن تكون زيارته استمرارا لهذه المؤشرات، مبينا أنها ستحقق فرصا استثمارية لتركيا في البلدان الثلاثة لاسيما في الصناعات الدفاعية والبنى التحتية والفوقية.



وأوضح أن السعودية وقطر والإمارات ستتاح لهم فرص شراء أصول معينة من تركيا.



وعقب جولته الخليجية، يزور أردوغان في 20 يوليو الجاري جمهورية شمال قبرص التركية بمناسبة «عيد السلام والحرية»، حيث يشارك في حفل رسمي بهذه المناسبة.