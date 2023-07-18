أغلقت السلطات الإيرانية مؤسسة تعليمية خاصة بتهمة «تحريضها» لطلابها على المشاركة في الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة الكردية مهسا أميني قبل أشهر.



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إيرنا» عن مدير منظمة المدارس الخاصة أحمد محمود زاده قوله إن «مؤسسة كاج التعليمية تسببت باضطرابات خلال التحضير لامتحانات الأدب الفارسي خلال أعمال الشغب».



ويؤشر ذلك الى الاحتجاجات التي اندلعت في إيران منذ 16 سبتمبر الماضي إثر وفاة أميني بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران.



واعتبر المسؤولون الإيرانيون أن الاحتجاجات التي تراجعت بشكل كبير في الأشهر الماضية، كانت بغالبها «أعمال شغب» حرضت عليها أطراف خارجية.



وتتهم السلطات مؤسسة «كاج» بأنها اختارت للامتحانات نصوصا للشاعر فروخي يزدي الذي عاش في القرن العشرين تحض على الثورة ضد الحكم الملكي.



والمؤسسة التي تأسست في العام 2002، هي إحدى المراكز التعليمية الأساسية في التحضير لامتحانات دخول الجامعات. كما نالت تقديرات على خلفية منشوراتها التعليمية المدرسية.



وقتل مئات الأشخاص، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات. وأوقفت السلطات آلاف الأشخاص ونفذت حكم الإعدام بحق سبعة منهم في قضايا متصلة بالاحتجاجات.



وبلغت الاحتجاجات ذروتها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، قبل أن تتراجع بشكل كبير.